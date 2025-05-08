https://ria.ru/20250508/ssha-2015872867.html

США не требуют от Эр-Рияда нормализации отношений с Израилем, пишут СМИ

США не требуют от Эр-Рияда нормализации отношений с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2025

США не требуют от Эр-Рияда нормализации отношений с Израилем, пишут СМИ

США при президенте Дональде Трампе уже не требуют от Саудовской Аравии нормализации отношений с Израилем для переговоров по мирному атому, передаёт агентство... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:59:00+03:00

2025-05-08T20:59:00+03:00

2025-05-08T20:59:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости/Прайм. США при президенте Дональде Трампе уже не требуют от Саудовской Аравии нормализации отношений с Израилем для переговоров по мирному атому, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. В августе 2023 года Вашингтон и Эр-Рияд согласовали план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Однако переговоры были заморожены после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года. "Соединённые Штаты больше не требуют от Саудовской Аравии нормализации отношений с Израилем в качестве условия для прогресса в переговорах о гражданском ядерном сотрудничестве", - говорится в сообщении. При этом, по словам источника агентства, до заключения сторонами соглашения ещё далеко даже без учёта требования о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем. Как пишет Рейтер, одним из препятствий к сделке является американский закон об атомной энергии, который разрешает сотрудничество с другими странами в развитии мирного ядерного потенциала, но содержит в себе критерии нераспространения, включая ограничение обогащения урана. По данным источника, Эр-Рияд не готов пойти на такие условия, поскольку они запретили бы обогащение или переработку плутония, получаемого в реакторах. Тот же источник добавил, что одним из обсуждаемых путей решения этого разногласия является допущение к объекту по обогащению урана на территории Саудовской Аравии только американского персонала. США начали процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами в 2020 году, когда были заключены "Соглашения Авраама" с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. Однако Судан в 2021 году лишь поддержал соглашения на словах, поскольку из-за внутренних разногласий между правительством и военными полноценное сотрудничество так и не состоялось.

https://ria.ru/20250205/diplomatiya-1997417515.html

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в мире, израиль, саудовская аравия, сша, дональд трамп, хамас