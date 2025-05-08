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Олимпиец из Бухенвальда и подвиг пловца: советские спортсмены в годы войны - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/sport-2015558482.html
Олимпиец из Бухенвальда и подвиг пловца: советские спортсмены в годы войны
Олимпиец из Бухенвальда и подвиг пловца: советские спортсмены в годы войны - РИА Новости, 08.05.2025
Олимпиец из Бухенвальда и подвиг пловца: советские спортсмены в годы войны
Когда началась Великая Отечественная война, на защиту своей Родины встали абсолютно все, в том числе и люди из мира спорта. В мирное время они завоевывали... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T08:00:00+03:00
2025-05-08T08:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
хельсинки
мельбурн
великая отечественная война (1941-1945)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149713/58/1497135841_0:188:3110:1937_1920x0_80_0_0_ebfe158922d3eb0d1871d20de113ae63.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Когда началась Великая Отечественная война, на защиту своей Родины встали абсолютно все, в том числе и люди из мира спорта. В мирное время они завоевывали медали в спорте и устанавливали рекорды, но после 22 июня 1941-го многие положили спортивную форму на полку, взяли в руки оружие и ушли на фронт, где уже ценой своей крови и жизни завоевывали боевые награды.Николай Копылов, герой-марафонецНиколай Копылов до войны был выдающимся спортсменом, дважды становился призером СССР в марафонском беге. В 1937 году он стал рекордсменом СССР на дистанции 15 км и в часовом беге.В суровые военные годы он служил в бронетанковых войсках. Принимал участие в обороне Москвы, Ржевско-Вяземской операции, сражался на Сталинградском фронте, на Курской дуге.К апрелю 1945 года Копылов уже командовал танковой бригадой в составе 1-го Белорусского фронта. Во время Берлинской операции вместе со своими бойцами ему удалось форсировать три реки, взять штурмом несколько городов, уничтожить 12 танковых и самоходных артиллерийских установок, четыре склада, 220 машин и восемь самолетов.За свой вклад в победу воину-спортсмену было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, он был награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденами Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды.Олимпийский чемпион из БухенвальдаОчень непростая судьба ждала гимнаста Виктора Чукарина, до войны ему удалось завоевать титул чемпиона Украины и получить звание "Мастер спорта СССР".В 1941 году гимнаст добровольцем пошел на фронт. Во время боя был ранен, попал в плен. Немцы отправили его сначала в один концлагерь, потом — в другой, третий.Всего Виктор Чукарин сменил 17 лагерей, в том числе и печально знаменитый Бухенвальд. Не раз был на волосок от смерти. Он попал в число заключенных, которых погрузили в баржу, предназначенную для затопления. Однако план фашистов не удался, бросили в Балтийском море, где его и подобрало английское сторожевое судно.По окончании войны и вернувшись домой, его не узнала родная мать. Его вес в тот момент составлял не более 40 кг. Вскоре Виктор возобновил тренировки и вернул себе спортивную форму. Да так, что взял золотые медали на Олимпиадах в Хельсинки и Мельбурне.Переплыл реку с раненым товарищемПобывал на фронте и легендарный советский пловец, многократный чемпион СССР Леонид Мешков, за период 1932—1952 он выиграл 42 золотые медали.В ожесточенном бою под Кингисеппом взвод Мешкова отбил атаку гитлеровцев, сумел уничтожить около 40 солдат и 2 бронемашины.В ночь на 3 августа 1941 года, будучи раненым в руку, Мешков спас своего раненого товарища, переплыв с ним реку Луга. За данный подвиг пловец был награждён Орденом Славы 3-й степени.После ранения рука почти не сгибалась в локте, и была частично парализована кисть. Леонид решил обязательно вернуться в большой спорт и стал восстанавливаться самостоятельно, вопреки запретам врачей на физические нагрузки.Пловцу удалось возобновить участие в соревнованиях летом 1943 года. В 1951 году Леонид вошел в состав сборной СССР по водному поло. Выступал на XV Олимпийских играх в Хельсинки в эстафете 4×200 метров вольным стилем."Русский танк" Анатолий ПарфеновЗа огромную физическую силу и волю к победе, уже после войны занявшись борьбой, Анатолий Парфенов получил от западных журналистов прозвище "Русский танк".Будущему чемпиону не было еще и 17 лет, когда в октябре 1942 года его в составе 69-й гвардейской стрелковой дивизии отправили на фронт.Через год он совершил подвиг, за который впоследствии получил орден Ленина.В октябре 1943 года 208-й его полк форсировал реку Днепр у посёлка Градижска.Несмотря на ураганный пулемётно-артиллерийский огонь, красноармейцы захватили безымянный остров на реке и бросились вброд на правый берег Днепра.Первыми на берег ворвались Парфенов вместе с бойцами Цыгановым, в руках у которого был красный флаг, Земляков, Фатхиеламов, Кудров и Иваникин.Сбив боевое охранение немцев и водрузив на холме красный флаг, бойцы устремились в атаку. Парфенов был дважды ранен. В результате ранения в руку у него плохо сгибался локтевой сустав, так, что впоследствии он не мог самостоятельно расстегнуть ворот у сорочки.Уже после войны в 1951 году он нашел применение своей недюжинной силе в классической борьбе.И даже травмированный локоть не помешал спортсмену завоевать на Олимпийских играх-1956 в Мельбурне золотую медаль и стать олимпийским чемпионом.
ссср
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РИА Новости
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ссср, хельсинки, мельбурн, великая отечественная война (1941-1945), спорт
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Хельсинки, Мельбурн, Великая Отечественная война (1941-1945), Спорт

Олимпиец из Бухенвальда и подвиг пловца: советские спортсмены в годы войны

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкКолонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941
Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Когда началась Великая Отечественная война, на защиту своей Родины встали абсолютно все, в том числе и люди из мира спорта. В мирное время они завоевывали медали в спорте и устанавливали рекорды, но после 22 июня 1941-го многие положили спортивную форму на полку, взяли в руки оружие и ушли на фронт, где уже ценой своей крови и жизни завоевывали боевые награды.

Николай Копылов, герой-марафонец

Николай Копылов до войны был выдающимся спортсменом, дважды становился призером СССР в марафонском беге. В 1937 году он стал рекордсменом СССР на дистанции 15 км и в часовом беге.
В суровые военные годы он служил в бронетанковых войсках. Принимал участие в обороне Москвы, Ржевско-Вяземской операции, сражался на Сталинградском фронте, на Курской дуге.
© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанкКолонна советских войск проходит по улице освобожденного города Гжатск (Гагарин)
Колонна советских войск проходит по улице освобожденного города Гжатск (Гагарин) - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Самарий Гурарий
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Колонна советских войск проходит по улице освобожденного города Гжатск (Гагарин)
К апрелю 1945 года Копылов уже командовал танковой бригадой в составе 1-го Белорусского фронта. Во время Берлинской операции вместе со своими бойцами ему удалось форсировать три реки, взять штурмом несколько городов, уничтожить 12 танковых и самоходных артиллерийских установок, четыре склада, 220 машин и восемь самолетов.
За свой вклад в победу воину-спортсмену было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, он был награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденами Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды.

Олимпийский чемпион из Бухенвальда

Очень непростая судьба ждала гимнаста Виктора Чукарина, до войны ему удалось завоевать титул чемпиона Украины и получить звание "Мастер спорта СССР".
В 1941 году гимнаст добровольцем пошел на фронт. Во время боя был ранен, попал в плен. Немцы отправили его сначала в один концлагерь, потом — в другой, третий.
© РИА Новости / Борис Криштул | Перейти в медиабанкСоветский гимнаст Виктор Чукарин
Советский гимнаст Виктор Чукарин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Борис Криштул
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Советский гимнаст Виктор Чукарин
Всего Виктор Чукарин сменил 17 лагерей, в том числе и печально знаменитый Бухенвальд. Не раз был на волосок от смерти. Он попал в число заключенных, которых погрузили в баржу, предназначенную для затопления. Однако план фашистов не удался, бросили в Балтийском море, где его и подобрало английское сторожевое судно.
По окончании войны и вернувшись домой, его не узнала родная мать. Его вес в тот момент составлял не более 40 кг. Вскоре Виктор возобновил тренировки и вернул себе спортивную форму. Да так, что взял золотые медали на Олимпиадах в Хельсинки и Мельбурне.
© Getty Images / picture allianceВход в бывший концлагерь Бухенвальд
Вход в бывший концлагерь Бухенвальд - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / picture alliance
Вход в бывший концлагерь Бухенвальд

Переплыл реку с раненым товарищем

Побывал на фронте и легендарный советский пловец, многократный чемпион СССР Леонид Мешков, за период 1932—1952 он выиграл 42 золотые медали.
В ожесточенном бою под Кингисеппом взвод Мешкова отбил атаку гитлеровцев, сумел уничтожить около 40 солдат и 2 бронемашины.
В ночь на 3 августа 1941 года, будучи раненым в руку, Мешков спас своего раненого товарища, переплыв с ним реку Луга. За данный подвиг пловец был награждён Орденом Славы 3-й степени.
CC0 / Vasilii Martynov / Луга около геостанции Железо
Луга около геостанции Железо - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
CC0 / Vasilii Martynov /
Луга около геостанции Железо
После ранения рука почти не сгибалась в локте, и была частично парализована кисть. Леонид решил обязательно вернуться в большой спорт и стал восстанавливаться самостоятельно, вопреки запретам врачей на физические нагрузки.
Пловцу удалось возобновить участие в соревнованиях летом 1943 года. В 1951 году Леонид вошел в состав сборной СССР по водному поло. Выступал на XV Олимпийских играх в Хельсинки в эстафете 4×200 метров вольным стилем.
© РИА Новости / Дубинский | Перейти в медиабанкЗаслуженный мастер спорта СССР, мировой рекордсмен по плаванию Леонид Мешков
Заслуженный мастер спорта СССР, мировой рекордсмен по плаванию Леонид Мешков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Дубинский
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Заслуженный мастер спорта СССР, мировой рекордсмен по плаванию Леонид Мешков

"Русский танк" Анатолий Парфенов

За огромную физическую силу и волю к победе, уже после войны занявшись борьбой, Анатолий Парфенов получил от западных журналистов прозвище "Русский танк".
Будущему чемпиону не было еще и 17 лет, когда в октябре 1942 года его в составе 69-й гвардейской стрелковой дивизии отправили на фронт.
Через год он совершил подвиг, за который впоследствии получил орден Ленина.
В октябре 1943 года 208-й его полк форсировал реку Днепр у посёлка Градижска.
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанкДесант советских воинов переправляется через Днепр
Десант советских воинов переправляется через Днепр - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Ольга Ландер
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Десант советских воинов переправляется через Днепр
Несмотря на ураганный пулемётно-артиллерийский огонь, красноармейцы захватили безымянный остров на реке и бросились вброд на правый берег Днепра.
Первыми на берег ворвались Парфенов вместе с бойцами Цыгановым, в руках у которого был красный флаг, Земляков, Фатхиеламов, Кудров и Иваникин.
Сбив боевое охранение немцев и водрузив на холме красный флаг, бойцы устремились в атаку. Парфенов был дважды ранен. В результате ранения в руку у него плохо сгибался локтевой сустав, так, что впоследствии он не мог самостоятельно расстегнуть ворот у сорочки.
Уже после войны в 1951 году он нашел применение своей недюжинной силе в классической борьбе.
И даже травмированный локоть не помешал спортсмену завоевать на Олимпийских играх-1956 в Мельбурне золотую медаль и стать олимпийским чемпионом.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкСоветский борец, Олимпийский чемпион и чемпион мира Николай Балбошин со своим тренером Анатолием Ивановичем Парфеновым во время тренировки
Советский борец, Олимпийский чемпион и чемпион мира Николай Балбошин со своим тренером Анатолием Ивановичем Парфеновым во время тренировки - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Советский борец, Олимпийский чемпион и чемпион мира Николай Балбошин со своим тренером Анатолием Ивановичем Парфеновым во время тренировки
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСССРХельсинкиМельбурнВеликая Отечественная война (1941-1945)Спорт
 
 
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