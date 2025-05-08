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Олимпиец из Бухенвальда и подвиг пловца: советские спортсмены в годы войны

Олимпиец из Бухенвальда и подвиг пловца: советские спортсмены в годы войны - РИА Новости, 08.05.2025

Олимпиец из Бухенвальда и подвиг пловца: советские спортсмены в годы войны

Когда началась Великая Отечественная война, на защиту своей Родины встали абсолютно все, в том числе и люди из мира спорта. В мирное время они завоевывали... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:00:00+03:00

2025-05-08T08:00:00+03:00

2025-05-08T08:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

хельсинки

мельбурн

великая отечественная война (1941-1945)

спорт

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Когда началась Великая Отечественная война, на защиту своей Родины встали абсолютно все, в том числе и люди из мира спорта. В мирное время они завоевывали медали в спорте и устанавливали рекорды, но после 22 июня 1941-го многие положили спортивную форму на полку, взяли в руки оружие и ушли на фронт, где уже ценой своей крови и жизни завоевывали боевые награды.Николай Копылов, герой-марафонецНиколай Копылов до войны был выдающимся спортсменом, дважды становился призером СССР в марафонском беге. В 1937 году он стал рекордсменом СССР на дистанции 15 км и в часовом беге.В суровые военные годы он служил в бронетанковых войсках. Принимал участие в обороне Москвы, Ржевско-Вяземской операции, сражался на Сталинградском фронте, на Курской дуге.К апрелю 1945 года Копылов уже командовал танковой бригадой в составе 1-го Белорусского фронта. Во время Берлинской операции вместе со своими бойцами ему удалось форсировать три реки, взять штурмом несколько городов, уничтожить 12 танковых и самоходных артиллерийских установок, четыре склада, 220 машин и восемь самолетов.За свой вклад в победу воину-спортсмену было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, он был награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденами Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды.Олимпийский чемпион из БухенвальдаОчень непростая судьба ждала гимнаста Виктора Чукарина, до войны ему удалось завоевать титул чемпиона Украины и получить звание "Мастер спорта СССР".В 1941 году гимнаст добровольцем пошел на фронт. Во время боя был ранен, попал в плен. Немцы отправили его сначала в один концлагерь, потом — в другой, третий.Всего Виктор Чукарин сменил 17 лагерей, в том числе и печально знаменитый Бухенвальд. Не раз был на волосок от смерти. Он попал в число заключенных, которых погрузили в баржу, предназначенную для затопления. Однако план фашистов не удался, бросили в Балтийском море, где его и подобрало английское сторожевое судно.По окончании войны и вернувшись домой, его не узнала родная мать. Его вес в тот момент составлял не более 40 кг. Вскоре Виктор возобновил тренировки и вернул себе спортивную форму. Да так, что взял золотые медали на Олимпиадах в Хельсинки и Мельбурне.Переплыл реку с раненым товарищемПобывал на фронте и легендарный советский пловец, многократный чемпион СССР Леонид Мешков, за период 1932—1952 он выиграл 42 золотые медали.В ожесточенном бою под Кингисеппом взвод Мешкова отбил атаку гитлеровцев, сумел уничтожить около 40 солдат и 2 бронемашины.В ночь на 3 августа 1941 года, будучи раненым в руку, Мешков спас своего раненого товарища, переплыв с ним реку Луга. За данный подвиг пловец был награждён Орденом Славы 3-й степени.После ранения рука почти не сгибалась в локте, и была частично парализована кисть. Леонид решил обязательно вернуться в большой спорт и стал восстанавливаться самостоятельно, вопреки запретам врачей на физические нагрузки.Пловцу удалось возобновить участие в соревнованиях летом 1943 года. В 1951 году Леонид вошел в состав сборной СССР по водному поло. Выступал на XV Олимпийских играх в Хельсинки в эстафете 4×200 метров вольным стилем."Русский танк" Анатолий ПарфеновЗа огромную физическую силу и волю к победе, уже после войны занявшись борьбой, Анатолий Парфенов получил от западных журналистов прозвище "Русский танк".Будущему чемпиону не было еще и 17 лет, когда в октябре 1942 года его в составе 69-й гвардейской стрелковой дивизии отправили на фронт.Через год он совершил подвиг, за который впоследствии получил орден Ленина.В октябре 1943 года 208-й его полк форсировал реку Днепр у посёлка Градижска.Несмотря на ураганный пулемётно-артиллерийский огонь, красноармейцы захватили безымянный остров на реке и бросились вброд на правый берег Днепра.Первыми на берег ворвались Парфенов вместе с бойцами Цыгановым, в руках у которого был красный флаг, Земляков, Фатхиеламов, Кудров и Иваникин.Сбив боевое охранение немцев и водрузив на холме красный флаг, бойцы устремились в атаку. Парфенов был дважды ранен. В результате ранения в руку у него плохо сгибался локтевой сустав, так, что впоследствии он не мог самостоятельно расстегнуть ворот у сорочки.Уже после войны в 1951 году он нашел применение своей недюжинной силе в классической борьбе.И даже травмированный локоть не помешал спортсмену завоевать на Олимпийских играх-1956 в Мельбурне золотую медаль и стать олимпийским чемпионом.

ссср

хельсинки

мельбурн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ссср, хельсинки, мельбурн, великая отечественная война (1941-1945), спорт