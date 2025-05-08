https://ria.ru/20250508/spetsoperatsiya-2015826460.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.05.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:20:00+03:00

2025-05-08T17:20:00+03:00

2025-05-08T17:20:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 8 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Троицкое в ДНР. Кроме того, поразили 132 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 182 дрона самолетного типа, две управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы HIMARS и управляемую ракету большой дальности "Нептун".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 56 360 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 226 танков и других бронемашин, 1 560 реактивных систем залпового огня, 24 596 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 35 164 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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