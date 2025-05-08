https://ria.ru/20250508/sotrudnichestvo-2015862796.html
Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных
Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных
Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество в сфере защиты популяций редких диких животных, говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:10:00+03:00
2025-05-08T20:10:00+03:00
2025-05-08T20:10:00+03:00
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752328508_0:163:3027:1866_1920x0_80_0_0_41948f8d0f323a88c0bbc8e1b72d20df.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество в сфере защиты популяций редких диких животных, говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Стороны высоко оценивают тесное сотрудничество по широкому спектру вопросов в области охраны окружающей среды, совместную деятельность по обеспечению биоразнообразия, позитивные результаты взаимодействия России и Китая в сфере охраны больших панд, поддерживают укрепление двустороннего сотрудничества и обменов в вопросах защиты популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда в приграничных регионах двух стран и создания трансграничных заповедников", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Кроме этого, стороны договорились проводить исследования в рамках международного взаимодействия по сохранению золотистых курносых обезьян, совместно повышать компетенции в работе по защите редких диких животных.
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015836009.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752328508_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_18034fd107c70a48397b2e618793da76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай
Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных
РФ и КНР будут укреплять сотрудничество в сфере защиты редких диких животных