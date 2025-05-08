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Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных - РИА Новости, 08.05.2025
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20:10 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/sotrudnichestvo-2015862796.html
Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных
Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных
Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество в сфере защиты популяций редких диких животных, говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:10:00+03:00
2025-05-08T20:10:00+03:00
россия
китай
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество в сфере защиты популяций редких диких животных, говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Стороны высоко оценивают тесное сотрудничество по широкому спектру вопросов в области охраны окружающей среды, совместную деятельность по обеспечению биоразнообразия, позитивные результаты взаимодействия России и Китая в сфере охраны больших панд, поддерживают укрепление двустороннего сотрудничества и обменов в вопросах защиты популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда в приграничных регионах двух стран и создания трансграничных заповедников", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Кроме этого, стороны договорились проводить исследования в рамках международного взаимодействия по сохранению золотистых курносых обезьян, совместно повышать компетенции в работе по защите редких диких животных.
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россия, китай
Россия, Китай
Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных

РФ и КНР будут укреплять сотрудничество в сфере защиты редких диких животных

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурская тигрица
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество в сфере защиты популяций редких диких животных, говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
"Стороны высоко оценивают тесное сотрудничество по широкому спектру вопросов в области охраны окружающей среды, совместную деятельность по обеспечению биоразнообразия, позитивные результаты взаимодействия России и Китая в сфере охраны больших панд, поддерживают укрепление двустороннего сотрудничества и обменов в вопросах защиты популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда в приграничных регионах двух стран и создания трансграничных заповедников", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме этого, стороны договорились проводить исследования в рамках международного взаимодействия по сохранению золотистых курносых обезьян, совместно повышать компетенции в работе по защите редких диких животных.
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