https://ria.ru/20250508/sotrudnichestvo-2015862796.html

Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных

Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных

Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество в сфере защиты популяций редких диких животных, говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:10:00+03:00

2025-05-08T20:10:00+03:00

2025-05-08T20:10:00+03:00

россия

китай

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество в сфере защиты популяций редких диких животных, говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Стороны высоко оценивают тесное сотрудничество по широкому спектру вопросов в области охраны окружающей среды, совместную деятельность по обеспечению биоразнообразия, позитивные результаты взаимодействия России и Китая в сфере охраны больших панд, поддерживают укрепление двустороннего сотрудничества и обменов в вопросах защиты популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда в приграничных регионах двух стран и создания трансграничных заповедников", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Кроме этого, стороны договорились проводить исследования в рамках международного взаимодействия по сохранению золотистых курносых обезьян, совместно повышать компетенции в работе по защите редких диких животных.

https://ria.ru/20250508/peregovory-2015836009.html

россия

китай

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