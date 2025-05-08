https://ria.ru/20250508/sotrudnichestvo-2015791758.html
Сотрудничество с КНР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле
Сотрудничество с КНР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
Сотрудничество с КНР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле
Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:42:00+03:00
2025-05-08T14:42:00+03:00
2025-05-08T15:54:00+03:00
китай
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Отношения России и Китая никогда не были направлены против третьих стран", - сказал Песков журналистам.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
https://ria.ru/20250508/putin-2015794719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, дмитрий песков, в мире
Китай, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Сотрудничество с КНР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле
Песков: сотрудничество России и Китаем не направлено против третьих стран