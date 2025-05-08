https://ria.ru/20250508/sotrudnichestvo-2015791758.html

Сотрудничество с КНР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле

Сотрудничество с КНР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025

Сотрудничество с КНР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле

Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:42:00+03:00

2025-05-08T14:42:00+03:00

2025-05-08T15:54:00+03:00

китай

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Отношения России и Китая никогда не были направлены против третьих стран", - сказал Песков журналистам.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.

https://ria.ru/20250508/putin-2015794719.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, дмитрий песков, в мире