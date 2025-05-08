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Путин предложил Си Цзиньпину обсудить практические аспекты сотрудничества
Путин предложил Си Цзиньпину обсудить практические аспекты сотрудничества - РИА Новости, 08.05.2025
Путин предложил Си Цзиньпину обсудить практические аспекты сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин предложил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе подробно рассмотреть практические аспекты... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:07:00+03:00
2025-05-08T12:07:00+03:00
2025-05-08T12:14:00+03:00
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе подробно рассмотреть практические аспекты сотрудничества.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем."Господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уважаемые коллеги, сегодня на переговорах в расширенном составе с участием делегации нам предстоит подробно в деталях рассмотреть практические аспекты нашего сотрудничества в различных областях. По традиции, с докладами о работе пяти межправительственных комиссий выступят председатели с обеих сторон, а наши министры иностранных дел расскажут о взаимодействии на внешнеполитической арене", - сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе.
https://ria.ru/20250508/putin-2015764474.html
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си цзиньпин, россия, китай, москва, владимир путин
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Москва, Владимир Путин
Путин предложил Си Цзиньпину обсудить практические аспекты сотрудничества
Путин и Си Цзиньпин на расширенном заседании обсудят аспекты сотрудничества