https://ria.ru/20250508/sotrudnichestvo-2015764326.html

Путин предложил Си Цзиньпину обсудить практические аспекты сотрудничества

Путин предложил Си Цзиньпину обсудить практические аспекты сотрудничества - РИА Новости, 08.05.2025

Путин предложил Си Цзиньпину обсудить практические аспекты сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин предложил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе подробно рассмотреть практические аспекты... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:07:00+03:00

2025-05-08T12:07:00+03:00

2025-05-08T12:14:00+03:00

си цзиньпин

россия

китай

москва

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе подробно рассмотреть практические аспекты сотрудничества.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем."Господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уважаемые коллеги, сегодня на переговорах в расширенном составе с участием делегации нам предстоит подробно в деталях рассмотреть практические аспекты нашего сотрудничества в различных областях. По традиции, с докладами о работе пяти межправительственных комиссий выступят председатели с обеих сторон, а наши министры иностранных дел расскажут о взаимодействии на внешнеполитической арене", - сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе.

https://ria.ru/20250508/putin-2015764474.html

россия

китай

москва

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си цзиньпин, россия, китай, москва, владимир путин