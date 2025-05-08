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Сийярто заявил, что Словакия против плана ЕС по отказу от газа из России - РИА Новости, 08.05.2025
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02:29 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/slovakiya-2015719072.html
Сийярто заявил, что Словакия против плана ЕС по отказу от газа из России
Сийярто заявил, что Словакия против плана ЕС по отказу от газа из России - РИА Новости, 08.05.2025
Сийярто заявил, что Словакия против плана ЕС по отказу от газа из России
Словакия, как и Венгрия, имеет серьезные возражения против плана Еврокомиссии об отказе от российских энергоносителей, поэтому две страны будут координировать... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:29:00+03:00
2025-05-08T02:29:00+03:00
экономика
словакия
россия
венгрия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. Словакия, как и Венгрия, имеет серьезные возражения против плана Еврокомиссии об отказе от российских энергоносителей, поэтому две страны будут координировать усилия по противодействию ему, передает агентство MTI со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто. "Сийярто заявил, что проконсультировался со своим словацким коллегой, который также ясно дал понять о его серьезных возражениях против предложения (Еврокомиссии - ред.), поэтому ожидается тесная координация между двумя странами", - говорится в сообщении. Ранее Сийярто заявил, что в случае реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа Венгрия будет терять каждый год по 1,5 миллиарда евро. Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
https://ria.ru/20250507/slovakiya-2015491515.html
https://ria.ru/20250507/es-2015576903.html
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экономика, словакия, россия, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Словакия, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз
Сийярто заявил, что Словакия против плана ЕС по отказу от газа из России

MTI: Сийярто заявил, что Словакия против плана ЕС по отказу от газа из России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. Словакия, как и Венгрия, имеет серьезные возражения против плана Еврокомиссии об отказе от российских энергоносителей, поэтому две страны будут координировать усилия по противодействию ему, передает агентство MTI со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.
"Сийярто заявил, что проконсультировался со своим словацким коллегой, который также ясно дал понять о его серьезных возражениях против предложения (Еврокомиссии - ред.), поэтому ожидается тесная координация между двумя странами", - говорится в сообщении.
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Ранее Сийярто заявил, что в случае реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа Венгрия будет терять каждый год по 1,5 миллиарда евро.
Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
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ЭкономикаСловакияРоссияВенгрияПетер СийяртоЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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