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Сотрудники СК поздравили 100-летнего ветерана ВОВ с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:40 08.05.2025 (обновлено: 22:41 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/sk-2015884842.html
Сотрудники СК поздравили 100-летнего ветерана ВОВ с Днем Победы
Сотрудники СК поздравили 100-летнего ветерана ВОВ с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Сотрудники СК поздравили 100-летнего ветерана ВОВ с Днем Победы
Волонтеры и сотрудники Следственного комитета поздравили 100-летнего ветерана Владимира Капитонова из поселка Мирное в Запорожской области с Днем Победы,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:40:00+03:00
2025-05-08T22:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
запорожская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Волонтеры и сотрудники Следственного комитета поздравили 100-летнего ветерана Владимира Капитонова из поселка Мирное в Запорожской области с Днем Победы, сообщили РИА Новости в военном следственном управлении СК РФ по Объединенной группировке войск (сил). "Сотрудники военного следственного управления и Фонда "С" посетили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Капитонова. Поздравили с приближающимся 80-летием Победы, пожелали здоровья и сил мужественному и самоотверженному человеку. Для всех участников СВО и тех, кто сейчас идет по его стопам, такие встречи очень важны и необходимы, особенно в преддверии такого большого праздника", - пояснил агентству представитель СК.
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запорожская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Запорожская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Сотрудники СК поздравили 100-летнего ветерана ВОВ с Днем Победы

СК поздравил 100-летнего ветерана Капитонова из Запорожской области с Победой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Волонтеры и сотрудники Следственного комитета поздравили 100-летнего ветерана Владимира Капитонова из поселка Мирное в Запорожской области с Днем Победы, сообщили РИА Новости в военном следственном управлении СК РФ по Объединенной группировке войск (сил).
"Сотрудники военного следственного управления и Фонда "С" посетили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Капитонова. Поздравили с приближающимся 80-летием Победы, пожелали здоровья и сил мужественному и самоотверженному человеку. Для всех участников СВО и тех, кто сейчас идет по его стопам, такие встречи очень важны и необходимы, особенно в преддверии такого большого праздника", - пояснил агентству представитель СК.
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Омске военные маршем поздравили ветерана с 80-летием Победы
Вчера, 09:37
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЗапорожская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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