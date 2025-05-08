https://ria.ru/20250508/sk-2015884842.html

Сотрудники СК поздравили 100-летнего ветерана ВОВ с Днем Победы

Сотрудники СК поздравили 100-летнего ветерана ВОВ с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2025

Сотрудники СК поздравили 100-летнего ветерана ВОВ с Днем Победы

Волонтеры и сотрудники Следственного комитета поздравили 100-летнего ветерана Владимира Капитонова из поселка Мирное в Запорожской области с Днем Победы,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:40:00+03:00

2025-05-08T22:40:00+03:00

2025-05-08T22:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

запорожская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Волонтеры и сотрудники Следственного комитета поздравили 100-летнего ветерана Владимира Капитонова из поселка Мирное в Запорожской области с Днем Победы, сообщили РИА Новости в военном следственном управлении СК РФ по Объединенной группировке войск (сил). "Сотрудники военного следственного управления и Фонда "С" посетили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Капитонова. Поздравили с приближающимся 80-летием Победы, пожелали здоровья и сил мужественному и самоотверженному человеку. Для всех участников СВО и тех, кто сейчас идет по его стопам, такие встречи очень важны и необходимы, особенно в преддверии такого большого праздника", - пояснил агентству представитель СК.

https://ria.ru/20250508/raketchiki-2015739957.html

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запорожская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне