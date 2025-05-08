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Путин отметил прогресс в развитии Севморпути - РИА Новости, 08.05.2025
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14:22 08.05.2025 (обновлено: 14:45 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/sevmorput-2015787713.html
Путин отметил прогресс в развитии Севморпути
Путин отметил прогресс в развитии Севморпути - РИА Новости, 08.05.2025
Путин отметил прогресс в развитии Севморпути
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в вопросах обустройства и коммерческого использования Северного морского пути, в результате этого растут объемы РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:22:00+03:00
2025-05-08T14:45:00+03:00
владимир путин
россия
китай
москва
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в вопросах обустройства и коммерческого использования Северного морского пути, в результате этого растут объемы грузопассажирских перевозок между РФ и Китаем."Значительный прогресс достигнут в вопросах обустройства и коммерческого использования Северного морского пути. Как результат из года в год растут объемы грузопассажирских перевозок между Россией и Китаем, повышается пропускная способность пограничных переходов, часть из которых переведена на круглосуточный режим работы, создаются новые логистические хабы", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры. Они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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владимир путин, россия, китай, москва, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, Россия, Китай, Москва, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин отметил прогресс в развитии Севморпути

Путин отметил прогресс в обустройстве и коммерческом использовании Севморпути

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в вопросах обустройства и коммерческого использования Северного морского пути, в результате этого растут объемы грузопассажирских перевозок между РФ и Китаем.
"Значительный прогресс достигнут в вопросах обустройства и коммерческого использования Северного морского пути. Как результат из года в год растут объемы грузопассажирских перевозок между Россией и Китаем, повышается пропускная способность пограничных переходов, часть из которых переведена на круглосуточный режим работы, создаются новые логистические хабы", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры. Они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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Владимир ПутинРоссияКитайМоскваСи Цзиньпин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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