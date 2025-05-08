https://ria.ru/20250508/sevmorput-2015787713.html

Путин отметил прогресс в развитии Севморпути

Путин отметил прогресс в развитии Севморпути - РИА Новости, 08.05.2025

Путин отметил прогресс в развитии Севморпути

Президент России Владимир Путин отметил прогресс в вопросах обустройства и коммерческого использования Северного морского пути, в результате этого растут объемы РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:22:00+03:00

2025-05-08T14:22:00+03:00

2025-05-08T14:45:00+03:00

владимир путин

россия

китай

москва

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в вопросах обустройства и коммерческого использования Северного морского пути, в результате этого растут объемы грузопассажирских перевозок между РФ и Китаем."Значительный прогресс достигнут в вопросах обустройства и коммерческого использования Северного морского пути. Как результат из года в год растут объемы грузопассажирских перевозок между Россией и Китаем, повышается пропускная способность пограничных переходов, часть из которых переведена на круглосуточный режим работы, создаются новые логистические хабы", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры. Они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007794177.html

россия

китай

москва

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владимир путин, россия, китай, москва, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне