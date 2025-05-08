На Западе сообщили Украине ужасные новости после сделки с США
Дизен: ресурсы Украины оказались в руках США после ратификации сделки по недрам
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинские ресурсы оказались в руках США после ратификации соглашения по редкоземельным металлам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"США получают значительный контроль над национальными ресурсами Украины", — написал он, комментируя результаты голосования по ратификации соглашения.
В четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие страны, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым — бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.