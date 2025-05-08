https://ria.ru/20250508/saratov-2015758666.html

В Саратове прошел парад к 80-летию Победы

В Саратове прошел парад к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.05.2025

В Саратове прошел парад к 80-летию Победы

Торжественное прохождение войск саратовского гарнизона состоялось ко Дню Победы в центре Саратова впервые за три года, центральная площадь города была заполнена РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:27:00+03:00

2025-05-08T11:27:00+03:00

2025-05-08T11:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

саратовская область

германия

роман бусаргин

саратов

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САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Торжественное прохождение войск саратовского гарнизона состоялось ко Дню Победы в центре Саратова впервые за три года, центральная площадь города была заполнена зрителями, несмотря на дождь, передает корреспондент РИА Новости. В торжественном прохождении войск приняли участие полторы тысячи офицеров, курсантов, студентов, кадетов и школьников. Впервые по Театральной площади прошла исключительно женская парадная коробка. Для юбилейного торжества был собран сводный оркестр - около 100 музыкантов из пяти гарнизонов. "Впервые за три года несмотря ни на что мы проводим торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. В год 80-летия Победы это имеет особую значимость. 9 Мая - праздник немеркнущей доблести и славы, который навеки вписан в героическую летопись нашей страны и Саратовской области как триумф многонационального советского народа над агрессией нацистской Германии. Благодаря беспримерному мужества, самопожертвованию, несгибаемой воле и единству наших уважаемых ветеранов и их боевых товарищей, героически защищавших родной дом, родную страну на протяжении 1418 дней, весной 1945 года враг был разгромлен и повержен", - сказал губернатор области Роман Бусаргин на мероприятии. В 2023 и 2024 годах в Саратовской области не проводили традиционное торжественное прохождение войск саратовского гарнизона и отказывались от салюта в День Победы из соображений безопасности участников массовых мероприятий и ветеранов. В день празднования юбилея Победы 9 мая в этом году запланирован праздничный салют. При этом акция "Бессмертный полк" в регионе пройдет в онлайн-формате.

https://ria.ru/20250508/veteran-2015725530.html

https://ria.ru/20250508/raketchiki-2015739957.html

саратовская область

германия

саратов

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Парад ко Дню Победы в Саратове Парад ко Дню Победы прошел в Саратове впервые за 3 года. Центральная площадь города была заполнена зрителями, несмотря на дождь, передает корреспондент РИА Новости. 2025-05-08T11:27 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, саратовская область, германия, роман бусаргин, саратов