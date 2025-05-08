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В Саратове прошел парад к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:27 08.05.2025 (обновлено: 11:48 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/saratov-2015758666.html
В Саратове прошел парад к 80-летию Победы
В Саратове прошел парад к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.05.2025
В Саратове прошел парад к 80-летию Победы
Торжественное прохождение войск саратовского гарнизона состоялось ко Дню Победы в центре Саратова впервые за три года, центральная площадь города была заполнена РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:27:00+03:00
2025-05-08T11:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
саратовская область
германия
роман бусаргин
саратов
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САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Торжественное прохождение войск саратовского гарнизона состоялось ко Дню Победы в центре Саратова впервые за три года, центральная площадь города была заполнена зрителями, несмотря на дождь, передает корреспондент РИА Новости. В торжественном прохождении войск приняли участие полторы тысячи офицеров, курсантов, студентов, кадетов и школьников. Впервые по Театральной площади прошла исключительно женская парадная коробка. Для юбилейного торжества был собран сводный оркестр - около 100 музыкантов из пяти гарнизонов. "Впервые за три года несмотря ни на что мы проводим торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. В год 80-летия Победы это имеет особую значимость. 9 Мая - праздник немеркнущей доблести и славы, который навеки вписан в героическую летопись нашей страны и Саратовской области как триумф многонационального советского народа над агрессией нацистской Германии. Благодаря беспримерному мужества, самопожертвованию, несгибаемой воле и единству наших уважаемых ветеранов и их боевых товарищей, героически защищавших родной дом, родную страну на протяжении 1418 дней, весной 1945 года враг был разгромлен и повержен", - сказал губернатор области Роман Бусаргин на мероприятии. В 2023 и 2024 годах в Саратовской области не проводили традиционное торжественное прохождение войск саратовского гарнизона и отказывались от салюта в День Победы из соображений безопасности участников массовых мероприятий и ветеранов. В день празднования юбилея Победы 9 мая в этом году запланирован праздничный салют. При этом акция "Бессмертный полк" в регионе пройдет в онлайн-формате.
https://ria.ru/20250508/veteran-2015725530.html
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саратовская область
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Парад ко Дню Победы в Саратове
Парад ко Дню Победы прошел в Саратове впервые за 3 года. Центральная площадь города была заполнена зрителями, несмотря на дождь, передает корреспондент РИА Новости.
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общество, саратовская область, германия, роман бусаргин, саратов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Саратовская область, Германия, Роман Бусаргин, Саратов
В Саратове прошел парад к 80-летию Победы

В Саратове впервые за три года прошел парад по случаю Дня Победы

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САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Торжественное прохождение войск саратовского гарнизона состоялось ко Дню Победы в центре Саратова впервые за три года, центральная площадь города была заполнена зрителями, несмотря на дождь, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественном прохождении войск приняли участие полторы тысячи офицеров, курсантов, студентов, кадетов и школьников. Впервые по Театральной площади прошла исключительно женская парадная коробка. Для юбилейного торжества был собран сводный оркестр - около 100 музыкантов из пяти гарнизонов.
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"Впервые за три года несмотря ни на что мы проводим торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. В год 80-летия Победы это имеет особую значимость. 9 Мая - праздник немеркнущей доблести и славы, который навеки вписан в героическую летопись нашей страны и Саратовской области как триумф многонационального советского народа над агрессией нацистской Германии. Благодаря беспримерному мужества, самопожертвованию, несгибаемой воле и единству наших уважаемых ветеранов и их боевых товарищей, героически защищавших родной дом, родную страну на протяжении 1418 дней, весной 1945 года враг был разгромлен и повержен", - сказал губернатор области Роман Бусаргин на мероприятии.
В 2023 и 2024 годах в Саратовской области не проводили традиционное торжественное прохождение войск саратовского гарнизона и отказывались от салюта в День Победы из соображений безопасности участников массовых мероприятий и ветеранов. В день празднования юбилея Победы 9 мая в этом году запланирован праздничный салют. При этом акция "Бессмертный полк" в регионе пройдет в онлайн-формате.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСаратовская областьГерманияРоман БусаргинСаратов
 
 
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