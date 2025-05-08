https://ria.ru/20250508/sanktsii-2015825374.html
ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая
ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая - РИА Новости, 08.05.2025
ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая
Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:17:00+03:00
2025-05-08T17:17:00+03:00
2025-05-08T17:26:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас."Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеюсь, мы будем готовы принять на следующем заседании Совета по иностранным делам", - сказала она.
https://ria.ru/20250507/es-2015561500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая
ЕС намерен подготовить пакет антироссийских санкций к заседанию глав МИД 20 мая