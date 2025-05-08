https://ria.ru/20250508/sanktsii-2015825374.html

ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая

ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая - РИА Новости, 08.05.2025

ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая

Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:17:00+03:00

2025-05-08T17:17:00+03:00

2025-05-08T17:26:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас."Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеюсь, мы будем готовы принять на следующем заседании Совета по иностранным делам", - сказала она.

https://ria.ru/20250507/es-2015561500.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире