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ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая - РИА Новости, 08.05.2025
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17:17 08.05.2025 (обновлено: 17:26 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/sanktsii-2015825374.html
ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая
ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая - РИА Новости, 08.05.2025
ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая
Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:17:00+03:00
2025-05-08T17:26:00+03:00
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас."Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеюсь, мы будем готовы принять на следующем заседании Совета по иностранным делам", - сказала она.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
ЕС готовит новый пакет санкций против России к 20 мая

ЕС намерен подготовить пакет антироссийских санкций к заседанию глав МИД 20 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«
"Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеюсь, мы будем готовы принять на следующем заседании Совета по иностранным делам", - сказала она.
Автозаправочная станция компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg
7 мая, 15:10
 
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