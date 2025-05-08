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РЖД предложили пассажирам места в поездах из-за ограничений авиасообщения
РЖД предложили пассажирам места в поездах из-за ограничений авиасообщения - РИА Новости, 08.05.2025
РЖД предложили пассажирам места в поездах из-за ограничений авиасообщения
РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования из-за с ограничений авиасообщения, в настоящее время дефицита билетов нет, сообщила... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:18:00+03:00
2025-05-08T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования из-за с ограничений авиасообщения, в настоящее время дефицита билетов нет, сообщила компания. "РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах в связи с ограничениями авиасообщения. На данный момент в составы поездов включены дополнительные вагоны на направлениях Москва – Санкт-Петербург – Москва, Адлер – Москва, Казань – Москва, Нижний Новгород – Москва и других. В целом с 7 по 12 мая пассажирам дополнительно предложено около 5 тысяч мест. Холдинг РЖД внимательно отслеживает спрос на перевозки. В настоящее время дефицита билетов нет", - отмечается в сообщении.
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москва, санкт-петербург, адлер, ржд, общество
Москва, Санкт-Петербург, Адлер, РЖД, Общество
РЖД предложили пассажирам места в поездах из-за ограничений авиасообщения
РЖД готовы предоставить больше мест в поездах из-за ограничений в аэропортах