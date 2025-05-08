https://ria.ru/20250508/rossiya-2015888738.html

"Не может быть и речи". В США сделали неожиданное заявление о России

"Не может быть и речи". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 08.05.2025

"Не может быть и речи". В США сделали неожиданное заявление о России

Россия неоднократно пыталась донести до западных лидеров причины, по которым выступает против членства Украины в Североатлантическом альянсе, заявил профессор... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:29:00+03:00

2025-05-08T23:29:00+03:00

2025-05-08T23:29:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия неоднократно пыталась донести до западных лидеров причины, по которым выступает против членства Украины в Североатлантическом альянсе, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.По словам аналитика, западные лидеры не понимают сути проблемы, связанной со вступлением Украины в НАТО."Вероятно, во многом это связано с тем, что они игнорируют историю. Я думаю, если вы уделите серьезное внимание истории и попытаетесь поставить себя на место российских лидеров, то быстро поймете, что о членстве Украины в НАТО не может быть и речи. Это государство должно быть нейтральным и не представлять серьезной наступательной угрозы для России. Русские ясно давали это понять раз за разом", — сказал он.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250508/ukraina-2015871941.html

https://ria.ru/20250508/ssha-2015876685.html

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россия, украина, джон миршаймер, нато, в мире