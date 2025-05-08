https://ria.ru/20250508/rossiya-2015857602.html

Россия дала достойный ответ на экспансию НАТО, заявил президент Кубы

Россия дала достойный ответ на экспансию НАТО, заявил президент Кубы - РИА Новости, 08.05.2025

Россия дала достойный ответ на экспансию НАТО, заявил президент Кубы

Россия дала достойный ответ на экспансию НАТО и обеспечила при этом политическую и экономическую стабильность в стране, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:38:00+03:00

2025-05-08T19:38:00+03:00

2025-05-08T19:38:00+03:00

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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. Россия дала достойный ответ на экспансию НАТО и обеспечила при этом политическую и экономическую стабильность в стране, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в интервью телеканалу RT. "Россия достойно и самостоятельно ответила на экспансионистские и интервенционистские устремления НАТО, ответила прочнейшей политической и экономической стабильностью в стране", - заявил Диас-Канель. По словам президента, сегодня особенно важно защищать историческую правду и память, а также критически воспринимать навязываемые извне интерпретации событий. Массовая культура Запада, как указал кубинский лидер, зачастую служит инструментом манипуляции, в этой ситуации образование и критическое мышление помогают отделить правду от лжи. "Мы должны укреплять нашу убежденность в необходимости обращаться к истории, сохранить историческую память, потому что она жизненно важна. Мы не можем оставаться безучастными. Я считаю, что нужно начинать с углубления образования во всем мире", - добавил Диас-Канель.

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в мире, россия, куба, мигель диас-канель бермудес, нато