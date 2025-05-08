https://ria.ru/20250508/rossiya-2015806485.html

Россия и Китай поддержали роль ООН в контроле над вооружением

Россия и Китай поддержали роль ООН в контроле над вооружением - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай поддержали роль ООН в контроле над вооружением

Россия и Китай будут поддерживать центральную роль ООН в процессе контроля над вооружениями, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:49:00+03:00

2025-05-08T15:49:00+03:00

2025-05-08T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут поддерживать центральную роль ООН в процессе контроля над вооружениями, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности."Стороны подтверждают, что контроль над вооружениями является важным инструментом укрепления международной безопасности и стабильности, в то время как действия, их подрывающие, одновременно подсекают и усилия в области контроля над вооружениями. Стороны будут работать над реализацией на практике подлинной многосторонности и поддерживать центральную роль ООН и ее многостороннего разоруженческого механизма в процессе контроля над вооружениями", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015816211.html

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2025

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