https://ria.ru/20250508/rossiya-2015806485.html
Россия и Китай поддержали роль ООН в контроле над вооружением
Россия и Китай поддержали роль ООН в контроле над вооружением - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай поддержали роль ООН в контроле над вооружением
Россия и Китай будут поддерживать центральную роль ООН в процессе контроля над вооружениями, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:49:00+03:00
2025-05-08T15:49:00+03:00
2025-05-08T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут поддерживать центральную роль ООН в процессе контроля над вооружениями, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности."Стороны подтверждают, что контроль над вооружениями является важным инструментом укрепления международной безопасности и стабильности, в то время как действия, их подрывающие, одновременно подсекают и усилия в области контроля над вооружениями. Стороны будут работать над реализацией на практике подлинной многосторонности и поддерживать центральную роль ООН и ее многостороннего разоруженческого механизма в процессе контроля над вооружениями", - говорится в документе.
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россия, китай, оон, в мире
Россия, Китай, ООН, В мире
Россия и Китай поддержали роль ООН в контроле над вооружением
Россия и Китай поддержали центральную роль ООН в контроле над вооружением