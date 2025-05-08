https://ria.ru/20250508/rossiya-2015804796.html

Россия и Китай выступили против провокационных действий ядерных стран

Россия и Китай выступили против провокационных действий ядерных стран - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай выступили против провокационных действий ядерных стран

Россия и Китай выступают против провокационных действий ядерных стран по использованию военной инфраструктуры неядерных стран. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:43:00+03:00

2025-05-08T15:43:00+03:00

2025-05-08T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против провокационных действий ядерных стран по использованию военной инфраструктуры неядерных стран.Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля."В ряду провокационных действий, предпринимаемых некоторыми ядерными государствами и несущих угрозу безопасности других ядерных государств, выделяется дальнейшее развитие в рамках соответствующих военных союзов и коалиций схем и средств так называемых "совместных ядерных миссий" и "расширенного ядерного сдерживания", предусматривающих применение развернутых передовым образом и (или) иных ядерных вооружений в ходе совместных с формально неядерными союзниками "интегрированных" операций, которые предполагают задействование баз на их территориях, переданных им платформ двойного оснащения и (или) их собственных конвенциональных сил и средств, включая все более продвинутые ракетные и противоракетные вооружения. Это в высокой степени способно спровоцировать региональную и глобальную гонку вооружений и дальнейшее нагнетание напряженности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015820519.html

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