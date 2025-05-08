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Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году, заявил Новак - РИА Новости, 08.05.2025
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14:05 08.05.2025 (обновлено: 14:23 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015783565.html
Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году, заявил Новак
Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году, заявил Новак - РИА Новости, 08.05.2025
Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году, заявил Новак
Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, а поставки угля будут "чуть-чуть ниже", заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 08.05.2025
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китай
александр новак
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, а поставки угля будут "чуть-чуть ниже", заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Комментируя прогноз поставок российских энергоресурсов в Китай по итогам текущего года, Новак сказал: "По углю чуть-чуть ниже. Что касается поставок нефти - повыше, по газу точно будем выше".
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россия, китай, александр новак, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Александр Новак, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году, заявил Новак

Новак: Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Александр Новак . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, а поставки угля будут "чуть-чуть ниже", заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Комментируя прогноз поставок российских энергоресурсов в Китай по итогам текущего года, Новак сказал: "По углю чуть-чуть ниже. Что касается поставок нефти - повыше, по газу точно будем выше".
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве с Китаем
Вчера, 14:19
 
РоссияКитайАлександр НовакВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
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