https://ria.ru/20250508/rossiya-2015783565.html

Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году, заявил Новак

Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году, заявил Новак - РИА Новости, 08.05.2025

Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году, заявил Новак

Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, а поставки угля будут "чуть-чуть ниже", заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:05:00+03:00

2025-05-08T14:05:00+03:00

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россия

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в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, а поставки угля будут "чуть-чуть ниже", заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Комментируя прогноз поставок российских энергоресурсов в Китай по итогам текущего года, Новак сказал: "По углю чуть-чуть ниже. Что касается поставок нефти - повыше, по газу точно будем выше".

https://ria.ru/20250508/kitay-2015786650.html

россия

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россия, китай, александр новак, владимир путин, си цзиньпин, в мире