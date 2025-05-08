https://ria.ru/20250508/rossija-2015848701.html

Россия и Китай приняли заявление о сохранении мира в Арктике

Россия и Китай приняли заявление о сохранении мира в Арктике - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай приняли заявление о сохранении мира в Арктике

Россия и Китай выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике, предотвращения в регионе военно-политической напряженности, говорится в совместном... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:04:00+03:00

2025-05-08T19:04:00+03:00

2025-05-08T19:04:00+03:00

арктика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике, предотвращения в регионе военно-политической напряженности, говорится в совместном заявлении. Заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху опубликовано в четверг на сайте Кремля. "Стороны выступают за сохранение в Арктике мира и стабильности, предотвращение в этом регионе военно-политической напряженности", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20241008/arktika-1976835299.html

арктика

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

арктика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин