Россия и Китай приняли заявление о сохранении мира в Арктике
Россия и Китай выступили за сохранение мира и стабильности в Арктике
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике, предотвращения в регионе военно-политической напряженности, говорится в совместном заявлении.
Заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху опубликовано в четверг на сайте Кремля.
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"Стороны выступают за сохранение в Арктике мира и стабильности, предотвращение в этом регионе военно-политической напряженности", - говорится в тексте документа.
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8 октября 2024, 08:00