Россия в марте увеличила экспорт титана в США
Россия в марте увеличила экспорт титана в США до максимальных за год $4,75 млн
Титановый завод. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия в марте увеличила экспорт титана в США до максимальных за год 4,75 миллиона долларов, следует из анализа данных американской статслужбы, проведенного РИА Новости.
Так, в марте поставки выросли в 1,6 раза в месячном выражении и составили 4,75 миллиона долларов. Это стало максимальным значением с марта прошлого года, когда поставки достигали 5,6 миллиона долларов.
За три месяца текущего года импорт американскими компаниями титана из России составил 8,8 миллиона долларов, что на 9% больше уровня прошлого года.
Крупнейшим поставщиком титана в США в марте осталась Япония, хотя ее экспорт немного снизился - на 9%, до 28,4 миллиона долларов. Вторым стал Казахстан, увеличивший экспорт в 2,2 раза - до 11 миллионов долларов. Великобритания, несмотря на увеличение экспорта до 10,6 миллиона долларов с 9,2 миллиона, опустилась на одну строку и стала третьей. В пятерку также входят Канада (8 миллионов долларов) и Китай (6,4 миллиона).
Россия была восьмой среди основных поставщиков, поднявшись за месяц на две позиции.
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