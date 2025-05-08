https://ria.ru/20250508/rossija-2015829799.html

Россия в марте увеличила экспорт титана в США

Россия в марте увеличила экспорт титана в США - РИА Новости, 08.05.2025

Россия в марте увеличила экспорт титана в США

Россия в марте увеличила экспорт титана в США до максимальных за год 4,75 миллиона долларов, следует из анализа данных американской статслужбы, проведенного РИА РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:38:00+03:00

2025-05-08T17:38:00+03:00

2025-05-08T17:38:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия в марте увеличила экспорт титана в США до максимальных за год 4,75 миллиона долларов, следует из анализа данных американской статслужбы, проведенного РИА Новости. Так, в марте поставки выросли в 1,6 раза в месячном выражении и составили 4,75 миллиона долларов. Это стало максимальным значением с марта прошлого года, когда поставки достигали 5,6 миллиона долларов. За три месяца текущего года импорт американскими компаниями титана из России составил 8,8 миллиона долларов, что на 9% больше уровня прошлого года. Крупнейшим поставщиком титана в США в марте осталась Япония, хотя ее экспорт немного снизился - на 9%, до 28,4 миллиона долларов. Вторым стал Казахстан, увеличивший экспорт в 2,2 раза - до 11 миллионов долларов. Великобритания, несмотря на увеличение экспорта до 10,6 миллиона долларов с 9,2 миллиона, опустилась на одну строку и стала третьей. В пятерку также входят Канада (8 миллионов долларов) и Китай (6,4 миллиона). Россия была восьмой среди основных поставщиков, поднявшись за месяц на две позиции.

https://ria.ru/20241104/metally-1981413980.html

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сша

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, россия, сша, япония