Россия и КНР раскритиковали проект США "Золотой купол"
Кремль: "Золотой купол" придает импульс развитию средств достартового поражения
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проект США "Золотой купол" придает импульс дальнейшему развитию средств достартового поражения ракетных вооружений, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
"Прежде всего это означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности. Кроме того, указанный проект придает дополнительный импульс дальнейшему развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение" - говорится в документе.