https://ria.ru/20250508/rossija-2015820055.html

Россия и КНР раскритиковали проект США "Золотой купол"

Россия и КНР раскритиковали проект США "Золотой купол" - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР раскритиковали проект США "Золотой купол"

Проект США "Золотой купол" придает импульс дальнейшему развитию средств достартового поражения ракетных вооружений, совместное заявление РФ и КНР по глобальной... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:49:00+03:00

2025-05-08T16:49:00+03:00

2025-05-08T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проект США "Золотой купол" придает импульс дальнейшему развитию средств достартового поражения ракетных вооружений, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Прежде всего это означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности. Кроме того, указанный проект придает дополнительный импульс дальнейшему развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение" - говорится в документе.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015801289.html

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космос - риа наука, сша, россия, китай