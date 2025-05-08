https://ria.ru/20250508/rossija-2015815968.html
Россия и Китай назвали способ преодоления украинского кризиса
Россия и Китай назвали способ преодоления украинского кризиса - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай назвали способ преодоления украинского кризиса
Россия и Китай убеждены, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:24:00+03:00
2025-05-08T16:24:00+03:00
2025-05-08T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай убеждены, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН, стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению мира на Украине. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи и принципа неделимости безопасности с учетом обоснованных интересов и озабоченностей всех государств в области безопасности. Руководствуясь этим, стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению мира", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015812644.html
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в мире, россия, китай, украина, оон
В мире, Россия, Китай, Украина, ООН
Россия и Китай назвали способ преодоления украинского кризиса
Россия и Китай призвали устранить первопричины украинского кризиса