Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР осудили стремление Запада создавать механизмы давления - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rossija-2015815061.html
Россия и КНР осудили стремление Запада создавать механизмы давления
Россия и КНР осудили стремление Запада создавать механизмы давления - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР осудили стремление Запада создавать механизмы давления
Россия и КНР осуждают гегемонистское стремление Запада создавать квазиюридические механизмы давления на страны, проводящие независимый курс. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:18:00+03:00
2025-05-08T16:18:00+03:00
в мире
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015752782_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_1fc16ba1ff99845baf413758955f7498.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и КНР осуждают гегемонистское стремление Запада создавать квазиюридические механизмы давления на страны, проводящие независимый курс. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны решительно осуждают гегемонистское стремление отдельных стран Запада и их союзников создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимый внешнеполитический курс, а также фальсифицировать историческую правду в угоду своим конъюнктурным интересам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250508/biooruzhie-2015809706.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015752782_129:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_effe12011c1ab64cbe4c18f0e9a95011.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
Россия и КНР осудили стремление Запада создавать механизмы давления

Россия и КНР осудили создание Западом квазиюридических механизмов давления

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и КНР осуждают гегемонистское стремление Запада создавать квазиюридические механизмы давления на страны, проводящие независимый курс.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны решительно осуждают гегемонистское стремление отдельных стран Запада и их союзников создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимый внешнеполитический курс, а также фальсифицировать историческую правду в угоду своим конъюнктурным интересам", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и Китай договорились создать комиссию по вопросам биобезопасности
Вчера, 16:02
 
В миреРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала