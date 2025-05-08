https://ria.ru/20250508/rossija-2015815061.html

Россия и КНР осудили стремление Запада создавать механизмы давления

Россия и КНР осудили стремление Запада создавать механизмы давления - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР осудили стремление Запада создавать механизмы давления

Россия и КНР осуждают гегемонистское стремление Запада создавать квазиюридические механизмы давления на страны, проводящие независимый курс. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:18:00+03:00

2025-05-08T16:18:00+03:00

2025-05-08T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и КНР осуждают гегемонистское стремление Запада создавать квазиюридические механизмы давления на страны, проводящие независимый курс. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны решительно осуждают гегемонистское стремление отдельных стран Запада и их союзников создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимый внешнеполитический курс, а также фальсифицировать историческую правду в угоду своим конъюнктурным интересам", - говорится в сообщении.

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