https://ria.ru/20250508/rossija-2015811126.html

Россия и Китай рассматривают СНГ как фактор стабильности в Евразии

Россия и Китай рассматривают СНГ как фактор стабильности в Евразии - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай рассматривают СНГ как фактор стабильности в Евразии

Россия и Китай рассматривают СНГ как важный фактор обеспечения стабильности и устойчивого сотрудничества в Евразии, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:06:00+03:00

2025-05-08T16:06:00+03:00

2025-05-08T16:06:00+03:00

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китай

евразия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай рассматривают СНГ как важный фактор обеспечения стабильности и устойчивого сотрудничества в Евразии, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны рассматривают Содружество Независимых Государств (СНГ) как важный фактор обеспечения стабильности и устойчивого межгосударственного сотрудничества на пространстве Евразии. Они поддерживают дальнейшее укрепление данной организации в качестве эффективного интеграционного объединения и выступают за уплотнение взаимодействия между СНГ и ШОС в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в документе.

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россия, китай, евразия, снг, шос