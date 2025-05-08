Россия и Китай рассматривают СНГ как фактор стабильности в Евразии
Россия и Китай считают СНГ важным фактором обеспечения стабильности в Евразии
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай рассматривают СНГ как важный фактор обеспечения стабильности и устойчивого сотрудничества в Евразии, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны рассматривают Содружество Независимых Государств (СНГ) как важный фактор обеспечения стабильности и устойчивого межгосударственного сотрудничества на пространстве Евразии. Они поддерживают дальнейшее укрепление данной организации в качестве эффективного интеграционного объединения и выступают за уплотнение взаимодействия между СНГ и ШОС в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в документе.