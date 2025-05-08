https://ria.ru/20250508/rossija-2015805714.html

Россия и Китай осудили изъятие активов иностранных государств

Россия и Китай осудили изъятие активов иностранных государств - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай осудили изъятие активов иностранных государств

Россия и Китай осуждают изъятие активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право на применение ответных мер. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:46:00+03:00

2025-05-08T15:46:00+03:00

2025-05-08T15:46:00+03:00

россия

китай

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай осуждают изъятие активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право на применение ответных мер. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240902/mid-1969893647.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, в мире