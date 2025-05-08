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Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай - РИА Новости, 08.05.2025
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12:46 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rossija-2015771358.html
Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай
Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай - РИА Новости, 08.05.2025
Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай
Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай в ходе переговоров, ещё три-четыре проекта в высокой степени готовности, а всего на... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:46:00+03:00
2025-05-08T12:46:00+03:00
россия
китай
оксана лут
владимир путин
си цзиньпин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай в ходе переговоров, ещё три-четыре проекта в высокой степени готовности, а всего на разных стадиях согласования находятся порядка 30 документов, сказала журналистам глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "У нас порядка 30 документов на согласовании с китайской стороной в разной стадии. В этот раз, вот сейчас, в рамках этого мероприятия, три документа мы подписываем, на высокой стадии еще у нас три-четыре документа", - сказала Лут в ответ на вопрос, обсуждает ли Россия какие-либо проекты допуска своей сельхозпродукции на китайский рынок. "Будем просить китайских коллег насколько возможно ускориться с подписанием. А дальше у нас бесконечный перечень наших товаров - все, что мы производим, все, что требует фитосанитарного, ветеринарного (контроля - ред.), ветеринарной аккредитации, мы все обсуждаем с нашими китайскими коллегами", - добавила она. Она напомнила, что в прошлом году допуск на китайский рынок получили производители свинины - его ждали долгий период времени. "Вся продукция, которая у нас идет дальше, мы тоже уверены, что допуск получим", - выразила мнение Лут. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются в Кремле в расширенном составе с участием делегаций. В состав российской делегации, помимо Лут, вошли министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, глава "Росатома" Алексей Лихачев и другие представители ведомств и бизнеса.
https://ria.ru/20250508/investitsii-2015763817.html
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россия, китай, оксана лут, владимир путин, си цзиньпин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Китай, Оксана Лут, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай

Лут: Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПереговоры России и Китая
Переговоры России и Китая - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Переговоры России и Китая
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай в ходе переговоров, ещё три-четыре проекта в высокой степени готовности, а всего на разных стадиях согласования находятся порядка 30 документов, сказала журналистам глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"У нас порядка 30 документов на согласовании с китайской стороной в разной стадии. В этот раз, вот сейчас, в рамках этого мероприятия, три документа мы подписываем, на высокой стадии еще у нас три-четыре документа", - сказала Лут в ответ на вопрос, обсуждает ли Россия какие-либо проекты допуска своей сельхозпродукции на китайский рынок.
"Будем просить китайских коллег насколько возможно ускориться с подписанием. А дальше у нас бесконечный перечень наших товаров - все, что мы производим, все, что требует фитосанитарного, ветеринарного (контроля - ред.), ветеринарной аккредитации, мы все обсуждаем с нашими китайскими коллегами", - добавила она.
Она напомнила, что в прошлом году допуск на китайский рынок получили производители свинины - его ждали долгий период времени. "Вся продукция, которая у нас идет дальше, мы тоже уверены, что допуск получим", - выразила мнение Лут.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются в Кремле в расширенном составе с участием делегаций. В состав российской делегации, помимо Лут, вошли министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, глава "Росатома" Алексей Лихачев и другие представители ведомств и бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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РоссияКитайОксана ЛутВладимир ПутинСи ЦзиньпинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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