https://ria.ru/20250508/rossija-2015771358.html

Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай

Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай - РИА Новости, 08.05.2025

Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай

Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай в ходе переговоров, ещё три-четыре проекта в высокой степени готовности, а всего на... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:46:00+03:00

2025-05-08T12:46:00+03:00

2025-05-08T12:46:00+03:00

россия

китай

оксана лут

владимир путин

си цзиньпин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай в ходе переговоров, ещё три-четыре проекта в высокой степени готовности, а всего на разных стадиях согласования находятся порядка 30 документов, сказала журналистам глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "У нас порядка 30 документов на согласовании с китайской стороной в разной стадии. В этот раз, вот сейчас, в рамках этого мероприятия, три документа мы подписываем, на высокой стадии еще у нас три-четыре документа", - сказала Лут в ответ на вопрос, обсуждает ли Россия какие-либо проекты допуска своей сельхозпродукции на китайский рынок. "Будем просить китайских коллег насколько возможно ускориться с подписанием. А дальше у нас бесконечный перечень наших товаров - все, что мы производим, все, что требует фитосанитарного, ветеринарного (контроля - ред.), ветеринарной аккредитации, мы все обсуждаем с нашими китайскими коллегами", - добавила она. Она напомнила, что в прошлом году допуск на китайский рынок получили производители свинины - его ждали долгий период времени. "Вся продукция, которая у нас идет дальше, мы тоже уверены, что допуск получим", - выразила мнение Лут. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются в Кремле в расширенном составе с участием делегаций. В состав российской делегации, помимо Лут, вошли министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, глава "Росатома" Алексей Лихачев и другие представители ведомств и бизнеса.

https://ria.ru/20250508/investitsii-2015763817.html

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россия, китай, оксана лут, владимир путин, си цзиньпин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире