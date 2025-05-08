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Росавиация рассказала о ситуации с рейсами в регионах - РИА Новости, 08.05.2025
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15:21 08.05.2025 (обновлено: 15:38 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rosaviatsiya-2015800050.html
Росавиация рассказала о ситуации с рейсами в регионах
Росавиация рассказала о ситуации с рейсами в регионах - РИА Новости, 08.05.2025
Росавиация рассказала о ситуации с рейсами в регионах
Обстановка в аэропортах РФ стабилизирована после корректировок расписания в московских аэропортах из-за ограничений, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:21:00+03:00
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обстановка в аэропортах РФ стабилизирована после корректировок расписания в московских аэропортах из-за ограничений, сообщила Росавиация."Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах. Обстановку в аэропортах России стабилизировали после вынужденных корректировок расписания в аэропортах московского региона из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.По данным территориальных управлений Росавиации, в подавляющем большинстве аэропортов скоплений граждан нет. Крупнейший региональный перевозчик S7 практически вернулся к плановому выполнению рейсов в субъектах России.Вместе с тем из-за позднего прибытия самолетов в региональных аэропортах еще есть задержки рейсов более чем на два часа.
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россия
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, s7 airlines
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, S7 Airlines
Росавиация рассказала о ситуации с рейсами в регионах

Росавиация: авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах

CC0 / Semenov.m7 / Аэропорт "Петрозаводск"
Аэропорт Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
CC0 / Semenov.m7 /
Аэропорт "Петрозаводск". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обстановка в аэропортах РФ стабилизирована после корректировок расписания в московских аэропортах из-за ограничений, сообщила Росавиация.
"Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах. Обстановку в аэропортах России стабилизировали после вынужденных корректировок расписания в аэропортах московского региона из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.
По данным территориальных управлений Росавиации, в подавляющем большинстве аэропортов скоплений граждан нет. Крупнейший региональный перевозчик S7 практически вернулся к плановому выполнению рейсов в субъектах России.
Вместе с тем из-за позднего прибытия самолетов в региональных аэропортах еще есть задержки рейсов более чем на два часа.
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