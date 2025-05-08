https://ria.ru/20250508/rosaviatsiya-2015800050.html

Росавиация рассказала о ситуации с рейсами в регионах

Росавиация рассказала о ситуации с рейсами в регионах - РИА Новости, 08.05.2025

Росавиация рассказала о ситуации с рейсами в регионах

Обстановка в аэропортах РФ стабилизирована после корректировок расписания в московских аэропортах из-за ограничений, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:21:00+03:00

2025-05-08T15:21:00+03:00

2025-05-08T15:38:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

s7 airlines

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обстановка в аэропортах РФ стабилизирована после корректировок расписания в московских аэропортах из-за ограничений, сообщила Росавиация."Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах. Обстановку в аэропортах России стабилизировали после вынужденных корректировок расписания в аэропортах московского региона из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.По данным территориальных управлений Росавиации, в подавляющем большинстве аэропортов скоплений граждан нет. Крупнейший региональный перевозчик S7 практически вернулся к плановому выполнению рейсов в субъектах России.Вместе с тем из-за позднего прибытия самолетов в региональных аэропортах еще есть задержки рейсов более чем на два часа.

https://ria.ru/20250508/ator-2015776600.html

россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, s7 airlines