https://ria.ru/20250508/rosaviatsija-2015833303.html

Росавиация одобрила SouthWind дополнительные рейсы

Росавиация одобрила SouthWind дополнительные рейсы - РИА Новости, 08.05.2025

Росавиация одобрила SouthWind дополнительные рейсы

Росавиация одобрила заявку авиакомпании SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и Россией на майские праздники, сообщило в четверг... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:50:00+03:00

2025-05-08T17:50:00+03:00

2025-05-08T17:50:00+03:00

турция

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936808803_0:53:3454:1996_1920x0_80_0_0_9012edfe05becce92252437887968b42.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Росавиация одобрила заявку авиакомпании SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и Россией на майские праздники, сообщило в четверг ведомство. "Росавиация одобрила заявку перевозчика SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и Россией на майские праздники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250508/reys-2015758565.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)