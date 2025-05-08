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Росавиация одобрила SouthWind дополнительные рейсы - РИА Новости, 08.05.2025
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17:50 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rosaviatsija-2015833303.html
Росавиация одобрила SouthWind дополнительные рейсы
Росавиация одобрила SouthWind дополнительные рейсы - РИА Новости, 08.05.2025
Росавиация одобрила SouthWind дополнительные рейсы
Росавиация одобрила заявку авиакомпании SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и Россией на майские праздники, сообщило в четверг... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:50:00+03:00
2025-05-08T17:50:00+03:00
турция
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Росавиация одобрила заявку авиакомпании SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и Россией на майские праздники, сообщило в четверг ведомство. "Росавиация одобрила заявку перевозчика SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и Россией на майские праздники", - говорится в сообщении.
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турция, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Турция, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация одобрила SouthWind дополнительные рейсы

Росавиация одобрила заявку SouthWind на допрейсы между Турцией и Россией

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании Southwind
Самолет Boeing 777 авиакомпании Southwind - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолет Boeing 777 авиакомпании Southwind. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Росавиация одобрила заявку авиакомпании SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и Россией на майские праздники, сообщило в четверг ведомство.
"Росавиация одобрила заявку перевозчика SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и Россией на майские праздники", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Turkish Airlines отменила рейсы в Россию
Вчера, 11:25
 
ТурцияРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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