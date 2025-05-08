Рейтинг@Mail.ru
Azur Air выполнит еще два разворотных рейса Москва — Анталья - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/reys-2015858305.html
Azur Air выполнит еще два разворотных рейса Москва — Анталья
Azur Air выполнит еще два разворотных рейса Москва — Анталья - РИА Новости, 08.05.2025
Azur Air выполнит еще два разворотных рейса Москва — Анталья
Авиакомпания AZUR air выполнит еще два разворотных рейса из Москвы в Анталью для пассажиров отмененных рейсов, сообщил перевозчик. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:40:00+03:00
2025-05-08T19:40:00+03:00
москва
анталья (провинция)
azur air
турция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148420/92/1484209296_0:60:1203:736_1920x0_80_0_0_77e9afcfc55b2b4056cd6bb33ca74baf.png
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания AZUR air выполнит еще два разворотных рейса из Москвы в Анталью для пассажиров отмененных рейсов, сообщил перевозчик. "Авиакомпания AZUR air увеличит количество разворотных рейсов из Москвы в Анталью для туристов, которые ранее не смогли вылететь рейсами других авиакомпаний", - сообщил перевозчик. Дополнительные рейсы из Москвы назначены на 00:00 и 06:30 9 мая, из Антальи - на 06:30 и 13:00 9 мая.
https://ria.ru/20250508/ator-2015776600.html
москва
анталья (провинция)
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148420/92/1484209296_71:0:1131:795_1920x0_80_0_0_148507bc9aafac83dfa13628611c518e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анталья (провинция), azur air, турция, россия
Москва, Анталья (провинция), Azur Air, Турция, Россия
Azur Air выполнит еще два разворотных рейса Москва — Анталья

Авиакомпания Azur Air выполнит еще два разворотных рейса из Москвы в Анталью

© Фото : AZUR airСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : AZUR air
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания AZUR air выполнит еще два разворотных рейса из Москвы в Анталью для пассажиров отмененных рейсов, сообщил перевозчик.
"Авиакомпания AZUR air увеличит количество разворотных рейсов из Москвы в Анталью для туристов, которые ранее не смогли вылететь рейсами других авиакомпаний", - сообщил перевозчик.
Дополнительные рейсы из Москвы назначены на 00:00 и 06:30 9 мая, из Антальи - на 06:30 и 13:00 9 мая.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции
Вчера, 13:15
 
МоскваАнталья (провинция)Azur AirТурцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала