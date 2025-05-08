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Azur Air выполнит еще два разворотных рейса Москва — Анталья
Azur Air выполнит еще два разворотных рейса Москва — Анталья - РИА Новости, 08.05.2025
Azur Air выполнит еще два разворотных рейса Москва — Анталья
Авиакомпания AZUR air выполнит еще два разворотных рейса из Москвы в Анталью для пассажиров отмененных рейсов, сообщил перевозчик. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:40:00+03:00
2025-05-08T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания AZUR air выполнит еще два разворотных рейса из Москвы в Анталью для пассажиров отмененных рейсов, сообщил перевозчик. "Авиакомпания AZUR air увеличит количество разворотных рейсов из Москвы в Анталью для туристов, которые ранее не смогли вылететь рейсами других авиакомпаний", - сообщил перевозчик. Дополнительные рейсы из Москвы назначены на 00:00 и 06:30 9 мая, из Антальи - на 06:30 и 13:00 9 мая.
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москва, анталья (провинция), azur air, турция, россия
Москва, Анталья (провинция), Azur Air, Турция, Россия
Azur Air выполнит еще два разворотных рейса Москва — Анталья
Авиакомпания Azur Air выполнит еще два разворотных рейса из Москвы в Анталью