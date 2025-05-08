https://ria.ru/20250508/renovatsiya-2015612690.html
В домах по реновации на юге Москвы открыли более 85 предприятий
В домах по реновации на юге Москвы открыли более 85 предприятий - РИА Новости, 08.05.2025
В домах по реновации на юге Москвы открыли более 85 предприятий
Более 85 объектов торговли и услуг открылось на первых этажах домов, возведенных по программе реновации на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:55:00+03:00
2025-05-08T10:55:00+03:00
2025-05-08T10:55:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 85 объектов торговли и услуг открылось на первых этажах домов, возведенных по программе реновации на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На юге столицы под заселение передан 31 жилой комплекс по программе реновации. На первых этажах новостроек сегодня разместилось более 85 предприятий социально-бытовой инфраструктуры в нежилых помещениях: аптеки, пункты выдачи заказов, управляющие компании, магазины, кафе и многое другое", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он отметил, что почти 30 таких объектов открыли в домах, возведенных в районе Царицыно, около 20 – в Нагатинском Затоне, более десяти – в Бирюлеве Западном. Кроме того, более 25 торговых точек и объектов сервиса пришлось на такие районы, как Бирюлево Восточное, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Чертаново Южное.В сообщении указывается, что всего в рамках программы реновации в домах предусмотрено 8 тысяч нежилых помещений.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250507/ovchinskiy-2015370917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В домах по реновации на юге Москвы открыли более 85 предприятий
Овчинский: в домах по реновации на юге Москвы открылось более 85 предприятий
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 85 объектов торговли и услуг открылось на первых этажах домов, возведенных по программе реновации на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На юге столицы под заселение передан 31 жилой комплекс по программе реновации. На первых этажах новостроек сегодня разместилось более 85 предприятий социально-бытовой инфраструктуры в нежилых помещениях: аптеки, пункты выдачи заказов, управляющие компании, магазины, кафе и многое другое", - приводит слова Овчинского
пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он отметил, что почти 30 таких объектов открыли в домах, возведенных в районе Царицыно, около 20 – в Нагатинском Затоне, более десяти – в Бирюлеве Западном. Кроме того, более 25 торговых точек и объектов сервиса пришлось на такие районы, как Бирюлево Восточное, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Чертаново Южное.
В сообщении указывается, что всего в рамках программы реновации в домах предусмотрено 8 тысяч нежилых помещений.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.