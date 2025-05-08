https://ria.ru/20250508/raschet-2015749078.html
Парадный расчет КНР пройдет на Красной площади в День Победы
Парадный расчет КНР пройдет на Красной площади в День Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Парадный расчет КНР пройдет на Красной площади в День Победы
Парадный расчет КНР пройдет на Красной площади в День Победы, подтвердил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:32:00+03:00
2025-05-08T10:32:00+03:00
2025-05-08T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Парадный расчет КНР пройдет на Красной площади в День Победы, подтвердил президент России Владимир Путин. "Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
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Путин: расчет китайских военных на параде в Москве будет самым большим по численности из иностранных
Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил, что расчет китайских военных на параде в Москве будет самым большим по численности из иностранных
2025-05-08T10:32
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, россия, москва, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Парадный расчет КНР пройдет на Красной площади в День Победы
Путин: парадный расчет КНР пройдет маршем на Красной площади в День Победы