https://ria.ru/20250508/raschet-2015749078.html

Парадный расчет КНР пройдет на Красной площади в День Победы

Парадный расчет КНР пройдет на Красной площади в День Победы - РИА Новости, 08.05.2025

Парадный расчет КНР пройдет на Красной площади в День Победы

Парадный расчет КНР пройдет на Красной площади в День Победы, подтвердил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Парадный расчет КНР пройдет на Красной площади в День Победы, подтвердил президент России Владимир Путин. "Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

китай

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Путин: расчет китайских военных на параде в Москве будет самым большим по численности из иностранных Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил, что расчет китайских военных на параде в Москве будет самым большим по численности из иностранных 2025-05-08T10:32 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, китай, россия, москва, си цзиньпин, владимир путин