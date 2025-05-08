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В Омске военные маршем поздравили ветерана с 80-летием Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:37 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/raketchiki-2015739957.html
В Омске военные маршем поздравили ветерана с 80-летием Победы
В Омске военные маршем поздравили ветерана с 80-летием Победы - РИА Новости, 08.05.2025
В Омске военные маршем поздравили ветерана с 80-летием Победы
Военнослужащие Омского ракетного объединения в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поздравили 100-летнего ветерана Михаила Шалагинова,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:37:00+03:00
2025-05-08T09:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
справки
омск
омская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
ракетные войска стратегического назначения
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие Омского ракетного объединения в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поздравили 100-летнего ветерана Михаила Шалагинова, сообщили в Минобороны России. "Духовой оркестр стратегических ракетчиков исполнил для ветерана песни военных лет, а военнослужащие центра обеспечения Омского ракетного объединения прошли торжественным маршем совместно с юнармейским отрядом и учениками Кормиловской средней школы города Омска. Также ветерану передали поздравление и ценный подарок от командования ракетного объединения", - рассказали в оборонном ведомстве. Шалагинов родился в Омской области. Зимой 1943 года его, выпускника шестимесячных курсов Омского пехотного училища, вместе с сослуживцами направили на фронт. Будучи пулеметчиком стрелкового полка, он принимал участие в Курской битве, где в августе 1943 года был впервые ранен. После очередного ранения летом 1944 года Шалагинов, уже командир пулеметного отделения, на фронт не вернулся: осколок немецкого снаряда лишил его пальцев на правой руке. За мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. В послевоенные годы за успехи в мирном труде он стал кавалером ордена Трудового Красного Знамени, был награжден медалью "За доблестный труд". Кроме того, военнослужащие Иркутского соединения РВСН поздравили труженицу тыла Ксению Зуеву праздничным концертом. Она награждена медалью "За самоотверженный труд в Великой Отечественной войне". Завершая поздравление, знаменная группа с пешей колонной военнослужащих соединения прошла торжественным маршем.
https://ria.ru/20250506/veteran-2015239678.html
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омск
омская область
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справки, омск, омская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Справки, Омск, Омская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ракетные войска стратегического назначения, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Омске военные маршем поздравили ветерана с 80-летием Победы

Омские ракетчики поздравили ветерана Шалагинова с Днем Победы маршем и оркестром

© РИА Новости / Александр ГальперинОрдена на груди ветерана Великой Отечественной войны
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие Омского ракетного объединения в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поздравили 100-летнего ветерана Михаила Шалагинова, сообщили в Минобороны России.
"Духовой оркестр стратегических ракетчиков исполнил для ветерана песни военных лет, а военнослужащие центра обеспечения Омского ракетного объединения прошли торжественным маршем совместно с юнармейским отрядом и учениками Кормиловской средней школы города Омска. Также ветерану передали поздравление и ценный подарок от командования ракетного объединения", - рассказали в оборонном ведомстве.
Стреляли от радости в воздух. Ветеран о том, как встретил День Победы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы
6 мая, 12:08
Шалагинов родился в Омской области. Зимой 1943 года его, выпускника шестимесячных курсов Омского пехотного училища, вместе с сослуживцами направили на фронт. Будучи пулеметчиком стрелкового полка, он принимал участие в Курской битве, где в августе 1943 года был впервые ранен. После очередного ранения летом 1944 года Шалагинов, уже командир пулеметного отделения, на фронт не вернулся: осколок немецкого снаряда лишил его пальцев на правой руке.
За мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. В послевоенные годы за успехи в мирном труде он стал кавалером ордена Трудового Красного Знамени, был награжден медалью "За доблестный труд".
Кроме того, военнослужащие Иркутского соединения РВСН поздравили труженицу тыла Ксению Зуеву праздничным концертом. Она награждена медалью "За самоотверженный труд в Великой Отечественной войне". Завершая поздравление, знаменная группа с пешей колонной военнослужащих соединения прошла торжественным маршем.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСправкиОмскОмская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ракетные войска стратегического назначения80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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