https://ria.ru/20250508/putin-2015833643.html

Путин проводил Си Цзиньпина после переговоров в Кремле

Путин проводил Си Цзиньпина после переговоров в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025

Путин проводил Си Цзиньпина после переговоров в Кремле

Президент РФ Владимир Путин после завершения переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином проводил своего коллегу до автомобиля и помахал ему на прощание. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:51:00+03:00

2025-05-08T17:51:00+03:00

2025-05-08T17:51:00+03:00

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015831921_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffb34de64f5e7b4d39cecb99af3bdcea.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после завершения переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином проводил своего коллегу до автомобиля и помахал ему на прощание. Путин и Си Цзиньпин в четверг провели переговоры в Кремле в узком и широком составе, а также пообщались в неформальной обстановке за чаепитием. Председатель КНР прибыл в Россию в среду, визит продлится до 10 мая.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отъезд Си Цзиньпина после переговоров Путин вышел проводить Си Цзиньпина после переговоров 2025-05-08T17:51 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, политика