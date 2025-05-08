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Путин проводил Си Цзиньпина после переговоров в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
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17:51 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015833643.html
Путин проводил Си Цзиньпина после переговоров в Кремле
Путин проводил Си Цзиньпина после переговоров в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
Путин проводил Си Цзиньпина после переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин после завершения переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином проводил своего коллегу до автомобиля и помахал ему на прощание. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:51:00+03:00
2025-05-08T17:51:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после завершения переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином проводил своего коллегу до автомобиля и помахал ему на прощание. Путин и Си Цзиньпин в четверг провели переговоры в Кремле в узком и широком составе, а также пообщались в неформальной обстановке за чаепитием. Председатель КНР прибыл в Россию в среду, визит продлится до 10 мая.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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Отъезд Си Цзиньпина после переговоров
Путин вышел проводить Си Цзиньпина после переговоров
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Политика
Путин проводил Си Цзиньпина после переговоров в Кремле

Путин проводил Си Цзиньпина до автомобиля после переговоров в Кремле

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после завершения переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином проводил своего коллегу до автомобиля и помахал ему на прощание.
Путин и Си Цзиньпин в четверг провели переговоры в Кремле в узком и широком составе, а также пообщались в неформальной обстановке за чаепитием.
Председатель КНР прибыл в Россию в среду, визит продлится до 10 мая.
Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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