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Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет
Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу тет-а-тет в формате чаепития, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:47:00+03:00
2025-05-08T16:47:00+03:00
2025-05-08T16:55:00+03:00
россия
москва
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу тет-а-тет в формате чаепития, передает корреспондент РИА Новости. Чаепитие проходит в Кремле. Как сообщили в Кремле накануне российско-китайских переговоров, именно в таком формате лидеры обсудят "самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран". Ранее в Кремле Путин и Си Цзиньпин завершили официальную часть российско-китайских переговоров и сделали заявления для представителей СМИ. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ накануне. Китайский лидер станет одним из главных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
https://ria.ru/20250508/peskov-2015795416.html
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Продолжение общения лидеров России и Китая в неформальной обстановке
Продолжение общения лидеров России и Китая в неформальной обстановке
2025-05-08T16:47
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РИА Новости
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россия, москва, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
Россия, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет
Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет в формате чаепития