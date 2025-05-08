Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 08.05.2025 (обновлено: 16:55 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015819711.html
Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет
Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу тет-а-тет в формате чаепития, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:47:00+03:00
2025-05-08T16:55:00+03:00
россия
москва
си цзиньпин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015820997_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d0b9f1dd757789925d78aeb562029df.png
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу тет-а-тет в формате чаепития, передает корреспондент РИА Новости. Чаепитие проходит в Кремле. Как сообщили в Кремле накануне российско-китайских переговоров, именно в таком формате лидеры обсудят "самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран". Ранее в Кремле Путин и Си Цзиньпин завершили официальную часть российско-китайских переговоров и сделали заявления для представителей СМИ. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ накануне. Китайский лидер станет одним из главных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
https://ria.ru/20250508/peskov-2015795416.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Продолжение общения лидеров России и Китая в неформальной обстановке
Продолжение общения лидеров России и Китая в неформальной обстановке
2025-05-08T16:47
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015820997_279:0:1239:720_1920x0_80_0_0_58203c61ae9ed32bf6884ef8e1eaa7b8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
Россия, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет

Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет в формате чаепития

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу тет-а-тет в формате чаепития, передает корреспондент РИА Новости.
Чаепитие проходит в Кремле. Как сообщили в Кремле накануне российско-китайских переговоров, именно в таком формате лидеры обсудят "самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран".
Ранее в Кремле Путин и Си Цзиньпин завершили официальную часть российско-китайских переговоров и сделали заявления для представителей СМИ.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ накануне. Китайский лидер станет одним из главных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов
Вчера, 15:08
 
РоссияМоскваСи ЦзиньпинВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала