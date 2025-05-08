https://ria.ru/20250508/putin-2015794057.html
Путин поддержал идею провести двухсторонние годы образования в России и КНР
Путин поддержал идею провести двухсторонние годы образования в России и КНР - РИА Новости, 08.05.2025
Путин поддержал идею провести двухсторонние годы образования в России и КНР
Россия поддерживает инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по проведению двухсторонних годов образования в России и Китае, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:50:00+03:00
2025-05-08T14:50:00+03:00
2025-05-08T14:50:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_0:113:3069:1839_1920x0_80_0_0_49c61bf10d2a86b731a73d50613738cb.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия поддерживает инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по проведению двухсторонних годов образования в России и Китае, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня председатель КНР выступил с инициативой провести двухсторонние годы образования. Мы поддерживаем эту идею, считаем её очень своевременной и полезной", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/gostepriimstvo-2015792714.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_89000892609c3d11ebe2009c65987ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин поддержал идею провести двухсторонние годы образования в России и КНР
Путин поддержал идею провести двухсторонние годы образования в России и Китае