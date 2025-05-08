https://ria.ru/20250508/putin-2015794057.html

Путин поддержал идею провести двухсторонние годы образования в России и КНР

Путин поддержал идею провести двухсторонние годы образования в России и КНР - РИА Новости, 08.05.2025

Путин поддержал идею провести двухсторонние годы образования в России и КНР

Россия поддерживает инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по проведению двухсторонних годов образования в России и Китае, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:50:00+03:00

2025-05-08T14:50:00+03:00

2025-05-08T14:50:00+03:00

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия поддерживает инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по проведению двухсторонних годов образования в России и Китае, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня председатель КНР выступил с инициативой провести двухсторонние годы образования. Мы поддерживаем эту идею, считаем её очень своевременной и полезной", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250508/gostepriimstvo-2015792714.html

россия

китай

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2025

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин