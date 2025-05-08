https://ria.ru/20250508/putin-2015789384.html

Путин дал оценку российско-китайскому сотрудничеству в БРИКС и ШОС

Путин дал оценку российско-китайскому сотрудничеству в БРИКС и ШОС - РИА Новости, 08.05.2025

Путин дал оценку российско-китайскому сотрудничеству в БРИКС и ШОС

Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС и ШОС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:32:00+03:00

2025-05-08T14:32:00+03:00

2025-05-08T15:56:00+03:00

россия

китай

брикс

шос

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_0:83:3184:1874_1920x0_80_0_0_d5dc2c2155682c40173583a923c2bf38.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС и ШОС, заявил президент России Владимир Путин."Наша страна плодотворно взаимодействует в БРИКС и в Шанхайской организации сотрудничества, в которой китайские друзья председательствуют в настоящее время", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в ШОС, подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20250508/kitay-2015790534.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, брикс, шос, владимир путин