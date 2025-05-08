https://ria.ru/20250508/putin-2015789384.html
Путин дал оценку российско-китайскому сотрудничеству в БРИКС и ШОС
Путин дал оценку российско-китайскому сотрудничеству в БРИКС и ШОС - РИА Новости, 08.05.2025
Путин дал оценку российско-китайскому сотрудничеству в БРИКС и ШОС
Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС и ШОС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:32:00+03:00
2025-05-08T14:32:00+03:00
2025-05-08T15:56:00+03:00
россия
китай
брикс
шос
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС и ШОС, заявил президент России Владимир Путин."Наша страна плодотворно взаимодействует в БРИКС и в Шанхайской организации сотрудничества, в которой китайские друзья председательствуют в настоящее время", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в ШОС, подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20250508/kitay-2015790534.html
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россия, китай, брикс, шос, владимир путин
Россия, Китай, БРИКС, ШОС, Владимир Путин
Путин дал оценку российско-китайскому сотрудничеству в БРИКС и ШОС
Путин: Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС и ШОС