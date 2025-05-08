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Путин заявил о новых инициативах России и Китая в сфере энергетики
Путин заявил о новых инициативах России и Китая в сфере энергетики - РИА Новости, 08.05.2025
Путин заявил о новых инициативах России и Китая в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин сообщил, что на подходе новые совместные инициативы РФ и Китая в энергетике. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:10:00+03:00
2025-05-08T12:10:00+03:00
2025-05-08T12:16:00+03:00
россия
китай
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на подходе новые совместные инициативы РФ и Китая в энергетике."На подходе новые совместные инициативы. К примеру, Дальневосточный газовый маршрут будет запущен в 2027 году и гарантированно обеспечит китайских потребителей голубым топливом в объеме до 10 миллиардов кубических метров в год", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе в Кремле.
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россия, китай, экономика, владимир путин
Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о новых инициативах России и Китая в сфере энергетики
Путин: на подходе новые российско-китайские инициативы в сфере энергетики