https://ria.ru/20250508/putin-2015765013.html

Путин заявил о новых инициативах России и Китая в сфере энергетики

Путин заявил о новых инициативах России и Китая в сфере энергетики - РИА Новости, 08.05.2025

Путин заявил о новых инициативах России и Китая в сфере энергетики

Президент России Владимир Путин сообщил, что на подходе новые совместные инициативы РФ и Китая в энергетике. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:10:00+03:00

2025-05-08T12:10:00+03:00

2025-05-08T12:16:00+03:00

россия

китай

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на подходе новые совместные инициативы РФ и Китая в энергетике."На подходе новые совместные инициативы. К примеру, Дальневосточный газовый маршрут будет запущен в 2027 году и гарантированно обеспечит китайских потребителей голубым топливом в объеме до 10 миллиардов кубических метров в год", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе в Кремле.

https://ria.ru/20250508/putin-2015763932.html

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китай

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россия, китай, экономика, владимир путин