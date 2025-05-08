https://ria.ru/20250508/putin-2015764745.html
Россия и КНР дальше будут развивать сотрудничество, заявил Путин
Россия и КНР дальше будут развивать сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР дальше будут развивать сотрудничество, заявил Путин
Сотрудничество России и Китая будет развиваться и далее на благо народов двух стран, убежден президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:08:00+03:00
2025-05-08T12:08:00+03:00
2025-05-08T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая будет развиваться и далее на благо народов двух стран, убежден президент России Владимир Путин."В заключение хотел бы выразить уверенность, что наше многоплановое сотрудничество будет и далее динамично развиваться на благо народов наших стран", - сказал Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
https://ria.ru/20250508/putin-2015768942.html
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Россия и КНР дальше будут развивать сотрудничество, заявил Путин
Путин: Россия и КНР дальше будут развивать сотрудничество