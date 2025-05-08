https://ria.ru/20250508/putin-2015764745.html

Россия и КНР дальше будут развивать сотрудничество, заявил Путин

Россия и КНР дальше будут развивать сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР дальше будут развивать сотрудничество, заявил Путин

Сотрудничество России и Китая будет развиваться и далее на благо народов двух стран, убежден президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:08:00+03:00

2025-05-08T12:08:00+03:00

2025-05-08T12:33:00+03:00

россия

китай

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая будет развиваться и далее на благо народов двух стран, убежден президент России Владимир Путин."В заключение хотел бы выразить уверенность, что наше многоплановое сотрудничество будет и далее динамично развиваться на благо народов наших стран", - сказал Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

https://ria.ru/20250508/putin-2015768942.html

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2025

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире