https://ria.ru/20250508/putin-2015763932.html

Путин оценил работу правительств России и Китая

Путин оценил работу правительств России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025

Путин оценил работу правительств России и Китая

Правительства РФ и Китая работают эффективно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:04:00+03:00

2025-05-08T12:04:00+03:00

2025-05-08T12:23:00+03:00

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительства РФ и Китая работают эффективно, заявил президент России Владимир Путин."Правительства наших стран эффективно работают. Предпринимаются меры системного характера, которые позволят повысить уровень финансовой и технической независимости нашего взаимодействия", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду.

https://ria.ru/20250508/putin-2015747064.html

россия

китай

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин