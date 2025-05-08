https://ria.ru/20250508/putin-2015763932.html
Путин оценил работу правительств России и Китая
Путин оценил работу правительств России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025
Путин оценил работу правительств России и Китая
Правительства РФ и Китая работают эффективно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:04:00+03:00
2025-05-08T12:04:00+03:00
2025-05-08T12:23:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительства РФ и Китая работают эффективно, заявил президент России Владимир Путин."Правительства наших стран эффективно работают. Предпринимаются меры системного характера, которые позволят повысить уровень финансовой и технической независимости нашего взаимодействия", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду.
https://ria.ru/20250508/putin-2015747064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин оценил работу правительств России и Китая
Путин: правительства России и Китая работают эффективно