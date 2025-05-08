https://ria.ru/20250508/putin-2015763480.html

Россия стала главным импортером китайских авто в мире, заявил Путин

Россия стала главным импортером китайских авто в мире, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Россия стала главным импортером китайских авто в мире, заявил Путин

Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:01:00+03:00

2025-05-08T12:01:00+03:00

2025-05-08T12:19:00+03:00

россия

владимир путин

си цзиньпин

китай

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин."Последовательно укрепляется комплексное взаимодействие в сфере промышленности и высоких технологий. Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире", - сказал Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе, которые проходят в четверг в Кремле.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 7 мая. Ранее в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а также церемония официальной встречи китайского лидера.

https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html

россия

китай

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2025

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россия, владимир путин, си цзиньпин, китай, в мире