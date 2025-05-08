https://ria.ru/20250508/putin-2015762667.html

Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе

Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай на переговорах в узком составе наметили планы дальнейшей работы на перспективу. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:59:00+03:00

2025-05-08T11:59:00+03:00

2025-05-08T12:29:00+03:00

си цзиньпин

владимир путин

в мире

китай

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай на переговорах в узком составе наметили планы дальнейшей работы на перспективу.Путин в четверг провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином."Ранее только что в узком составе мы провели углубленный и весьма содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

си цзиньпин, владимир путин, в мире, китай, россия