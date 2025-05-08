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Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе - РИА Новости, 08.05.2025
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11:59 08.05.2025 (обновлено: 12:29 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015762667.html
Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе
Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай на переговорах в узком составе наметили планы дальнейшей работы на перспективу. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:59:00+03:00
2025-05-08T12:29:00+03:00
си цзиньпин
владимир путин
в мире
китай
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай на переговорах в узком составе наметили планы дальнейшей работы на перспективу.Путин в четверг провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином."Ранее только что в узком составе мы провели углубленный и весьма содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html
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си цзиньпин, владимир путин, в мире, китай, россия
Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире, Китай, Россия
Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе

Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином в узком составе содержательными

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай на переговорах в узком составе наметили планы дальнейшей работы на перспективу.
Путин в четверг провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Ранее только что в узком составе мы провели углубленный и весьма содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
Си Цзиньпин о положительной динамики в отношениях с Россией - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин
12:13
 
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