https://ria.ru/20250508/putin-2015762667.html
Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе
Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай на переговорах в узком составе наметили планы дальнейшей работы на перспективу. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:59:00+03:00
2025-05-08T11:59:00+03:00
2025-05-08T12:29:00+03:00
си цзиньпин
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай на переговорах в узком составе наметили планы дальнейшей работы на перспективу.Путин в четверг провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином."Ранее только что в узком составе мы провели углубленный и весьма содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, владимир путин, в мире, китай, россия
Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире, Китай, Россия
Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином в узком составе
Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином в узком составе содержательными