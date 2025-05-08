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Путин рассказал о развитии отношений России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025
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10:21 08.05.2025 (обновлено: 10:38 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015747064.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Китая
Путин рассказал о развитии отношений России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Китая
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:21:00+03:00
2025-05-08T10:38:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле."Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество - это основанный на стратегическом взаимодействии выбор России и КНР", - сказал Путин на переговорах в узком составе.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал о развитии отношений России и Китая

Путин: отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
"Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество - это основанный на стратегическом взаимодействии выбор России и КНР", - сказал Путин на переговорах в узком составе.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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