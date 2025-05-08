https://ria.ru/20250508/putin-2015747064.html

Путин рассказал о развитии отношений России и Китая

Путин рассказал о развитии отношений России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал о развитии отношений России и Китая

Отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:21:00+03:00

2025-05-08T10:21:00+03:00

2025-05-08T10:38:00+03:00

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле."Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество - это основанный на стратегическом взаимодействии выбор России и КНР", - сказал Путин на переговорах в узком составе.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

россия

китай

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Максим Зубков

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Максим Зубков

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин