https://ria.ru/20250508/putin-2015733808.html

Путин и Си Цзиньпин встретятся в Москве

Путин и Си Цзиньпин встретятся в Москве - РИА Новости, 08.05.2025

Путин и Си Цзиньпин встретятся в Москве

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, прибывший с визитом в РФ, проведут в четверг переговоры в Кремле,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T00:01:00+03:00

2025-05-08T00:01:00+03:00

2025-05-08T08:45:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, прибывший с визитом в РФ, проведут в четверг переговоры в Кремле, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Лидеры обсудят развитие российско-китайских отношений, поговорят о региональных делах и обменяются мнениями о ситуации в мире. Предстоят официальные переговоры в узком и расширенном составах с участием делегаций двух стран, подписание совместных документов, заявления лидеров для СМИ и официальный завтрак. Как ожидается, Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров примут два совместных заявления. Одно из них касается дальнейшего укрепления отношений двух стран, другое посвящено вопросам глобальной стратегической стабильности. Кроме того, стороны планируют подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. После официальной программы Путин и Си Цзиньпин побеседуют тет-а-тет за чаепитием. В последние годы такой формат общения предусматривается на всех российско-китайских встречах на высшем уровне, отмечал помощник президента России Юрий Ушаков. В такой неформальной обстановке лидеры России и Китая обсудят самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран. Ушаков полагает, что именно в рамках беседы один на один Путин и Си Цзиньпин поговорят, в том числе, об украинском урегулировании и о ходе российско-американских контактов. Председатель КНР прибыл в Россию в среду, визит продлится до 10 мая, а его программа будет достаточно насыщенной. После российско-китайских переговоров в четверг председатель КНР будет в числе других зарубежных лидеров присутствовать на обеде от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. "Личная химия" между лидерамиПутин и Си Цзиньпин в предыдущий раз встречались лично в рамках саммита БРИКС в Казани в октябре прошлого года, а за несколько месяцев до этого виделись на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. На полях этих мероприятий состоялись и отдельные двусторонние переговоры лидеров России и Китая. После этого главы двух стран лично общались в рамках телемоста в начале нынешнего года. Встреча в формате видеоконференции прошла в январе, Путин и Си Цзиньпин тогда подвели итоги работы за прошедший год и наметили новые планы по развитию сотрудничества России и Китая. Последний телефонный разговор президента России и председателя КНР состоялся 24 февраля. Лидеры обсудили пути расширения сотрудничества в экономике и торговле, сфере инвестиций, культуре, образовании и спорте, сообщал Кремль. Наряду с нынешним визитом Си Цзиньпина в Россию на повестке сейчас и подготовка нового визита Путина в КНР в этом году. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российский лидер посетит Китай в даты 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что эти контакты, связанные с памятными датами окончания Второй мировой войны, активно готовятся. Путин в прошлый раз был в Китае год назад, российский лидер тогда посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность. Си Цзиньпин с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию - он приезжал в Москву в марте 2023 года. Как отмечал Ушаков ранее, такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами. Внешнеполитическая связка Россия – КитайПо словам Ушакова, отношения России и Китая находятся сейчас на наивысшем за всю историю уровне, это сотрудничество является подлинно образцовым, что признают и в Москве, и в Пекине. Президент России неоднократно подчеркивал, что две страны выстраивают свои отношения на основе дружбы и обоюдного доверия, и эти связи не зависят от политической конъюнктуры. Председатель КНР со своей стороны заявлял, что Китай готов вывести отношения с Россией в 2025 году на новую высоту. Лидеры двух стран в февральском телефонном разговоре подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Эта связка, как заявляли в Кремле, "носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо". Путин отмечал, что отношения России и КНР в условиях мировой турбулентности укрепляют стабильность в мире, страны ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в Евразии и в мире в целом. По его словам, Москва и Пекин совместно и успешно работают на многих международных площадках, в том числе в ООН, БРИКС и ШОС. Стороны не раз отмечали, что позиции России и Китая по большинству вопросов международной повестки близки или полностью совпадают. Председатель КНР, как и лидеры Индии, Бразилии, ЮАР, уделяет внимание вопросам украинского урегулирования, и подтверждал готовность содействовать поиску путей мирного разрешения этого конфликта. Путин не раз публично высказывал благодарность за эти мирные инициативы и отмечал, что Россия признательна партнерам за стремление к справедливому, мирному урегулированию украинского кризиса. Китай в 2023 году представил свои предложения по политическому урегулированию на Украине, план включал 12 пунктов. Кроме того, Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Новый год — новый рекордКитай сейчас занимает первое место среди внешнеторговых партнеров РФ, а Россия - пятое место среди торговых контрагентов КНР. Как отметил помощник президента Ушаков, в прошлом году взаимный товарооборот двух стран увеличился на 7,5% и достиг нового рекорда в 245 миллиардов долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот и довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. Си Цзиньпин в начале этого года заявлял, что уверенная тенденция к росту товарооборота с Россией сохраняется. Флагманская сфера в сотрудничестве России и Китая - энергетика. Китай сейчас является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, отмечал Путин. Россия удерживает первое место по объему экспорта в КНР нефти, а также вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа. По словам Ушакова, вопросы экономического сотрудничества будут в повестке предстоящих переговоров на высшем уровне. Он допустил, что лидеры в Москве могут обсудить и проект газопровода "Сила Сибири-2". Как сообщали в Кремле, лидеры поговорят о развитии отношений двух стран, обсудят актуальные международные и региональные проблемы. Вероятно, могут быть затронуты и вопросы мировой экономической повестки, поскольку встреча пройдет на фоне разворачивающейся между США и Китаем тарифной борьбы. Введение американским лидером Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран и обострение торговой войны США и Китая стало одним из наиболее резонансных событий последнего времени в мировой экономике. Решения президента США в этой сфере не коснулись России, так как осязаемых объемов торговли между двумя странами нет. Тем не менее российские власти тщательно анализируют возможные последствия этих шагов, поскольку это не может не иметь влияния на мировую торговлю и экономику, подчеркивал ранее Песков. Как сообщили позже в Минэкономразвития РФ, ведомство не фиксирует существенного изменения торговли с Китаем на фоне торговой войны, объявленной Трампом. По словам замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева, есть определенные изменения по итогам января-марта, но они укладываются в рамки прогнозных колебаний.

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https://ria.ru/20250417/ekonomika-2011881480.html

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Варвара Скокшина

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