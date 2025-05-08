https://ria.ru/20250508/prokofeva-2015891110.html

Умерла автор детских сказок Софья Прокофьева

Умерла автор детских сказок Софья Прокофьева - РИА Новости, 08.05.2025

Умерла автор детских сказок Софья Прокофьева

Автор "Приключения желтого чемоданчика" и других детских сказок, писатель Нива Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе издательского... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:54:00+03:00

2025-05-08T23:54:00+03:00

2025-05-08T23:55:00+03:00

культура

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тегеран (город)

москва

софья прокофьева

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автор "Приключения желтого чемоданчика" и других детских сказок, писатель Нива Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе издательского дома "Городец". "Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!" - говорится в сообщении в Telegram-канале издательства. Произведения Прокофьевой отмечены многими международными наградами: в их числе премия Кодаи в Японии за лучшую книгу для детей, премия ФИПРЕССИ, Национальная литературная премия "Золотое перо Руси" и другие, напомнили в издательстве. Сказки Прокофьевой переведены более чем на двадцать языков. По многим её произведениям сняты художественные и мультипликационные фильмы. Так, экранизированная повесть Софьи Прокофьевой "Приключения желтого чемоданчика" получила три премии на международных фестивалях, в том числе серебряную медаль "Венецианской биеннале" и диплом "За лучший художественный фильм для детей" на V Международном детском кинофестивале в Тегеране. Писательница была также автором сценариев, по которым создано около двадцати короткометражных и три полнометражных мультфильма:"Лоскутик и облако", "Остров капитанов", "Ученик волшебника", игровые детские художественные фильмы – "Пока бьют часы", "Оставь окно открытым", а также психологического фильма-драмы "Без свидетелей". Прокофьева родилась 14 мая в 1928 году в Москве в семье поэта и художника Леонида Фейндберга. Она окончила Художественный институт имени Сурикова, работала иллюстратором, а также была членом союза писателей СССР с 1965 года.

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

япония, тегеран (город), москва, софья прокофьева