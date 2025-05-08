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Умерла автор детских сказок Софья Прокофьева - РИА Новости, 08.05.2025
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Культура
 
23:54 08.05.2025 (обновлено: 23:55 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/prokofeva-2015891110.html
Умерла автор детских сказок Софья Прокофьева
Умерла автор детских сказок Софья Прокофьева - РИА Новости, 08.05.2025
Умерла автор детских сказок Софья Прокофьева
Автор "Приключения желтого чемоданчика" и других детских сказок, писатель Нива Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе издательского... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:54:00+03:00
2025-05-08T23:55:00+03:00
культура
япония
тегеран (город)
москва
софья прокофьева
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автор "Приключения желтого чемоданчика" и других детских сказок, писатель Нива Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе издательского дома "Городец". "Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!" - говорится в сообщении в Telegram-канале издательства. Произведения Прокофьевой отмечены многими международными наградами: в их числе премия Кодаи в Японии за лучшую книгу для детей, премия ФИПРЕССИ, Национальная литературная премия "Золотое перо Руси" и другие, напомнили в издательстве. Сказки Прокофьевой переведены более чем на двадцать языков. По многим её произведениям сняты художественные и мультипликационные фильмы. Так, экранизированная повесть Софьи Прокофьевой "Приключения желтого чемоданчика" получила три премии на международных фестивалях, в том числе серебряную медаль "Венецианской биеннале" и диплом "За лучший художественный фильм для детей" на V Международном детском кинофестивале в Тегеране. Писательница была также автором сценариев, по которым создано около двадцати короткометражных и три полнометражных мультфильма:"Лоскутик и облако", "Остров капитанов", "Ученик волшебника", игровые детские художественные фильмы – "Пока бьют часы", "Оставь окно открытым", а также психологического фильма-драмы "Без свидетелей". Прокофьева родилась 14 мая в 1928 году в Москве в семье поэта и художника Леонида Фейндберга. Она окончила Художественный институт имени Сурикова, работала иллюстратором, а также была членом союза писателей СССР с 1965 года.
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япония, тегеран (город), москва, софья прокофьева
Культура, Япония, Тегеран (город), Москва, Софья Прокофьева
Умерла автор детских сказок Софья Прокофьева

Детская писательница Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет

© РИА Новости / Т. Бодренко | Перейти в медиабанкСоветская детская писательница, драматург, сценарист, поэт Софья Прокофьева
Советская детская писательница, драматург, сценарист, поэт Софья Прокофьева - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Т. Бодренко
Перейти в медиабанк
Советская детская писательница, драматург, сценарист, поэт Софья Прокофьева. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автор "Приключения желтого чемоданчика" и других детских сказок, писатель Нива Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе издательского дома "Городец".
«
"Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!" - говорится в сообщении в Telegram-канале издательства.
Произведения Прокофьевой отмечены многими международными наградами: в их числе премия Кодаи в Японии за лучшую книгу для детей, премия ФИПРЕССИ, Национальная литературная премия "Золотое перо Руси" и другие, напомнили в издательстве.
Сказки Прокофьевой переведены более чем на двадцать языков. По многим её произведениям сняты художественные и мультипликационные фильмы. Так, экранизированная повесть Софьи Прокофьевой "Приключения желтого чемоданчика" получила три премии на международных фестивалях, в том числе серебряную медаль "Венецианской биеннале" и диплом "За лучший художественный фильм для детей" на V Международном детском кинофестивале в Тегеране.
Писательница была также автором сценариев, по которым создано около двадцати короткометражных и три полнометражных мультфильма:"Лоскутик и облако", "Остров капитанов", "Ученик волшебника", игровые детские художественные фильмы – "Пока бьют часы", "Оставь окно открытым", а также психологического фильма-драмы "Без свидетелей".
Прокофьева родилась 14 мая в 1928 году в Москве в семье поэта и художника Леонида Фейндберга. Она окончила Художественный институт имени Сурикова, работала иллюстратором, а также была членом союза писателей СССР с 1965 года.
 
КультураЯпонияТегеран (город)МоскваСофья Прокофьева
 
 
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