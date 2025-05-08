Умерла автор детских сказок Софья Прокофьева
Детская писательница Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет
© РИА Новости / Т. Бодренко | Перейти в медиабанкСоветская детская писательница, драматург, сценарист, поэт Софья Прокофьева
Советская детская писательница, драматург, сценарист, поэт Софья Прокофьева. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автор "Приключения желтого чемоданчика" и других детских сказок, писатель Нива Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе издательского дома "Городец".
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"Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!" - говорится в сообщении в Telegram-канале издательства.
Произведения Прокофьевой отмечены многими международными наградами: в их числе премия Кодаи в Японии за лучшую книгу для детей, премия ФИПРЕССИ, Национальная литературная премия "Золотое перо Руси" и другие, напомнили в издательстве.
Сказки Прокофьевой переведены более чем на двадцать языков. По многим её произведениям сняты художественные и мультипликационные фильмы. Так, экранизированная повесть Софьи Прокофьевой "Приключения желтого чемоданчика" получила три премии на международных фестивалях, в том числе серебряную медаль "Венецианской биеннале" и диплом "За лучший художественный фильм для детей" на V Международном детском кинофестивале в Тегеране.
Писательница была также автором сценариев, по которым создано около двадцати короткометражных и три полнометражных мультфильма:"Лоскутик и облако", "Остров капитанов", "Ученик волшебника", игровые детские художественные фильмы – "Пока бьют часы", "Оставь окно открытым", а также психологического фильма-драмы "Без свидетелей".