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Редкие кадры военного времени доступны в проекте "Память. Семья. Победа" - РИА Новости, 08.05.2025
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Редкие кадры военного времени доступны в проекте "Память. Семья. Победа"
Редкие кадры военного времени доступны в проекте "Память. Семья. Победа" - РИА Новости, 08.05.2025
Редкие кадры военного времени доступны в проекте "Память. Семья. Победа"
Совместный проект медиагруппы "Россия сегодня" и ВТБ "Память. Семья. Победа. 1941-1945" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начал работу, на его... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T08:00:00+03:00
2025-05-08T08:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
втб (банк)
миа "россия сегодня"
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Совместный проект медиагруппы "Россия сегодня" и ВТБ "Память. Семья. Победа. 1941-1945" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начал работу, на его сайте можно создать фотоальбом с фронтовыми снимками близких и малоизвестными кадрами военных фотокорреспондентов.Каждый посетитель специального сайта (+12) может сохранить семейные фотографии в персональном фотоальбоме или плакате к 80-летию Великой Победы, они будут дополнены уникальными кадрами военных лет из архива медиагруппы "Россия сегодня". Сервис будет доступен до 30 июня 2025 года.Пользователям доступны удобные форматы – плакат или фотоальбом, в котором предложено 15 вариантов дизайна страниц с возможностью добавления фронтовых фотографий из личного архива. Для создания семейного фотоальбома нужно выбрать стиль оформления и загрузить фотографии родных той эпохи. Макет загружается в полиграфическом формате, подготовленном к печати в любом профессиональном салоне.Помимо создания собственного фотоальбома, пользователи сайта могут посмотреть легендарные и малоизвестные работы и узнать о судьбах прославленных советских фотографов – свидетелей Великой Отечественной войны. Среди них:Генеральный спонсор проекта – Банк ВТБ (ПАО). Реклама, erid: F7NfYUJCUneRJUAoX5Pw
россия
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Артем Смирнов
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Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, россия, втб (банк), миа "россия сегодня", великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, ВТБ (банк), МИА "Россия сегодня", Великая Отечественная война (1941-1945)
Редкие кадры военного времени доступны в проекте "Память. Семья. Победа"

Проект ВТБ и "России сегодня" рассказывает о судьбах фронтовых фотографов

© РИА НовостиПроект "Память. Семья. Победа"
Проект Память. Семья. Победа - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости
Проект "Память. Семья. Победа"
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Совместный проект медиагруппы "Россия сегодня" и ВТБ "Память. Семья. Победа. 1941-1945" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начал работу, на его сайте можно создать фотоальбом с фронтовыми снимками близких и малоизвестными кадрами военных фотокорреспондентов.
Каждый посетитель специального сайта (+12) может сохранить семейные фотографии в персональном фотоальбоме или плакате к 80-летию Великой Победы, они будут дополнены уникальными кадрами военных лет из архива медиагруппы "Россия сегодня". Сервис будет доступен до 30 июня 2025 года.
Пользователям доступны удобные форматы – плакат или фотоальбом, в котором предложено 15 вариантов дизайна страниц с возможностью добавления фронтовых фотографий из личного архива. Для создания семейного фотоальбома нужно выбрать стиль оформления и загрузить фотографии родных той эпохи. Макет загружается в полиграфическом формате, подготовленном к печати в любом профессиональном салоне.
Помимо создания собственного фотоальбома, пользователи сайта могут посмотреть легендарные и малоизвестные работы и узнать о судьбах прославленных советских фотографов – свидетелей Великой Отечественной войны. Среди них:
  • Ольга Ландер – женщина-фоторепортер;
  • Роман Кармен – режиссер и кинооператор, один из создателей фильма "Разгром немецких войск под Москвой" – лауреата премии "Оскар";
  • Аркадий Шайхет – фотограф, ставший кавалером ордена Красного Знамени;
  • Анатолий Гаранин, снимавший блокадный Ленинград, и Георгий Зельма, чей объектив запечатлел оборону Одессы;
  • Макс Альперт и Александр Становов – они прошли всю войну, от обороны Москвы до освобождения Дальнего Востока.
Генеральный спонсор проекта – Банк ВТБ (ПАО). Реклама, erid: F7NfYUJCUneRJUAoX5Pw
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВТБ (банк)МИА "Россия сегодня"Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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