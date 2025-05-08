https://ria.ru/20250508/proekt-2015634378.html

Редкие кадры военного времени доступны в проекте "Память. Семья. Победа"

Редкие кадры военного времени доступны в проекте "Память. Семья. Победа" - РИА Новости, 08.05.2025

Редкие кадры военного времени доступны в проекте "Память. Семья. Победа"

Совместный проект медиагруппы "Россия сегодня" и ВТБ "Память. Семья. Победа. 1941-1945" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начал работу, на его... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:00:00+03:00

2025-05-08T08:00:00+03:00

2025-05-08T08:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

втб (банк)

миа "россия сегодня"

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Совместный проект медиагруппы "Россия сегодня" и ВТБ "Память. Семья. Победа. 1941-1945" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начал работу, на его сайте можно создать фотоальбом с фронтовыми снимками близких и малоизвестными кадрами военных фотокорреспондентов.Каждый посетитель специального сайта (+12) может сохранить семейные фотографии в персональном фотоальбоме или плакате к 80-летию Великой Победы, они будут дополнены уникальными кадрами военных лет из архива медиагруппы "Россия сегодня". Сервис будет доступен до 30 июня 2025 года.Пользователям доступны удобные форматы – плакат или фотоальбом, в котором предложено 15 вариантов дизайна страниц с возможностью добавления фронтовых фотографий из личного архива. Для создания семейного фотоальбома нужно выбрать стиль оформления и загрузить фотографии родных той эпохи. Макет загружается в полиграфическом формате, подготовленном к печати в любом профессиональном салоне.Помимо создания собственного фотоальбома, пользователи сайта могут посмотреть легендарные и малоизвестные работы и узнать о судьбах прославленных советских фотографов – свидетелей Великой Отечественной войны. Среди них:Генеральный спонсор проекта – Банк ВТБ (ПАО). Реклама, erid: F7NfYUJCUneRJUAoX5Pw

россия

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

80-летие победы в великой отечественной войне, россия, втб (банк), миа "россия сегодня", великая отечественная война (1941-1945)