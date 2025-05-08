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Постпредство России при ООН пригласило всех коллег на празднование 9 Мая - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:21 08.05.2025 (обновлено: 19:32 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/postpredstvo-2015853459.html
Постпредство России при ООН пригласило всех коллег на празднование 9 Мая
Постпредство России при ООН пригласило всех коллег на празднование 9 Мая - РИА Новости, 08.05.2025
Постпредство России при ООН пригласило всех коллег на празднование 9 Мая
Постпредство РФ при ООН пригласило всех коллег присоединиться к празднованию Дня Победы, большинство участие подтвердили; те же, кто решит "бойкотировать"... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:21:00+03:00
2025-05-08T19:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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дмитрий полянский
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ООН, 8 мая – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН пригласило всех коллег присоединиться к празднованию Дня Победы, большинство участие подтвердили; те же, кто решит "бойкотировать" торжества, лишь окажутся в самоизоляции, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский."Разумеется, мы приглашали участвовать в торжественных мероприятиях всех коллег из постпредств стран-членов при ООН. Мы считаем, что этот праздник должен объединить нас всех и напомнить о событиях 80-летней давности, о том, что благодаря подвигу советского народа у всех нас появился шанс на мирное будущее", – сказал Полянский.Он отметил, что "известная группа" русофобствующих стран пытается переиначить историю и принизить значение этого праздника, очернив при этом роль СССР. Для этого, добавил Полянский, эти страны задействуют, в том числе, и "блоковую дисциплину" в рамках ЕС и НАТО."Посмотрим, насколько это у них получится – в личном качестве многие дипломаты из западных стран говорили нам о желании поучаствовать в наших мероприятиях. В любом случае, значительное большинство стран-членов ООН свое участие в них уже подтвердили, и те, кто их будет бойкотировать, по сути лишь окажутся в самоизоляции", – подчеркнул российский дипломат.
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, оон, в мире, ссср, дмитрий полянский, евросоюз, нато
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, ООН, В мире, СССР, Дмитрий Полянский, Евросоюз, НАТО
Постпредство России при ООН пригласило всех коллег на празднование 9 Мая

Постпредство РФ при ООН пригласило всех коллег на мероприятия в честь Дня Победы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 8 мая – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН пригласило всех коллег присоединиться к празднованию Дня Победы, большинство участие подтвердили; те же, кто решит "бойкотировать" торжества, лишь окажутся в самоизоляции, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«
"Разумеется, мы приглашали участвовать в торжественных мероприятиях всех коллег из постпредств стран-членов при ООН. Мы считаем, что этот праздник должен объединить нас всех и напомнить о событиях 80-летней давности, о том, что благодаря подвигу советского народа у всех нас появился шанс на мирное будущее", – сказал Полянский.
Он отметил, что "известная группа" русофобствующих стран пытается переиначить историю и принизить значение этого праздника, очернив при этом роль СССР. Для этого, добавил Полянский, эти страны задействуют, в том числе, и "блоковую дисциплину" в рамках ЕС и НАТО.
"Посмотрим, насколько это у них получится – в личном качестве многие дипломаты из западных стран говорили нам о желании поучаствовать в наших мероприятиях. В любом случае, значительное большинство стран-членов ООН свое участие в них уже подтвердили, и те, кто их будет бойкотировать, по сути лишь окажутся в самоизоляции", – подчеркнул российский дипломат.
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