https://ria.ru/20250508/postpredstvo-2015853459.html

Постпредство России при ООН пригласило всех коллег на празднование 9 Мая

Постпредство России при ООН пригласило всех коллег на празднование 9 Мая - РИА Новости, 08.05.2025

Постпредство России при ООН пригласило всех коллег на празднование 9 Мая

Постпредство РФ при ООН пригласило всех коллег присоединиться к празднованию Дня Победы, большинство участие подтвердили; те же, кто решит "бойкотировать"... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:21:00+03:00

2025-05-08T19:21:00+03:00

2025-05-08T19:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

оон

в мире

ссср

дмитрий полянский

евросоюз

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ООН, 8 мая – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН пригласило всех коллег присоединиться к празднованию Дня Победы, большинство участие подтвердили; те же, кто решит "бойкотировать" торжества, лишь окажутся в самоизоляции, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский."Разумеется, мы приглашали участвовать в торжественных мероприятиях всех коллег из постпредств стран-членов при ООН. Мы считаем, что этот праздник должен объединить нас всех и напомнить о событиях 80-летней давности, о том, что благодаря подвигу советского народа у всех нас появился шанс на мирное будущее", – сказал Полянский.Он отметил, что "известная группа" русофобствующих стран пытается переиначить историю и принизить значение этого праздника, очернив при этом роль СССР. Для этого, добавил Полянский, эти страны задействуют, в том числе, и "блоковую дисциплину" в рамках ЕС и НАТО."Посмотрим, насколько это у них получится – в личном качестве многие дипломаты из западных стран говорили нам о желании поучаствовать в наших мероприятиях. В любом случае, значительное большинство стран-членов ООН свое участие в них уже подтвердили, и те, кто их будет бойкотировать, по сути лишь окажутся в самоизоляции", – подчеркнул российский дипломат.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

80-летие победы в великой отечественной войне, россия, оон, в мире, ссср, дмитрий полянский, евросоюз, нато