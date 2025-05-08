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Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/poslaniya-2015869110.html
Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом
Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом - РИА Новости, 08.05.2025
Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом
Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом и иностранцам ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:39:00+03:00
2025-05-08T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кипр
польша
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом и иностранцам ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. Частью композиции стали алые ленточки - весточки с фронта с теплыми словами и горячими приветами с передовой. Они предназначены для возложения к мемориалам павшим воинам в разных странах. Первой страной, где прошло возложение, стал Кипр. Венок в форме красной звезды от Координационного совета российских соотечественников Кипра с лентами, подписанными российскими бойцами, возложили у мемориала павшим героям Второй мировой войны в Ларнаке. Послания также отправились в Польшу, Южную Осетию, Киргизию, Монголию, Узбекистан и другие страны. Передача лент стала ответом российских военных на новогоднюю акцию Россотрудничества "Мы с вами", когда россияне и граждане более 20 стран, в том числе недружественных, передали новогодние подарки российским солдатам в зону спецоперации. Тогда в акции приняли участие соотечественники и граждане Кубы, Перу, Панамы, Мексики, Индии, Эфиопии, Гватемалы, Италии, Испании, Кипра, Турции, Польши, Китая, Чили, Колумбии, Таиланда и других стран. Содействие в передаче лент оказал советник главы ДНР Ян Гагин.
https://ria.ru/20250508/pobeda-2015855492.html
https://ria.ru/20250508/svo-2015832322.html
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в мире, кипр, польша, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кипр, Польша, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом

Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом ко Дню Победы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом и иностранцам ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
Частью композиции стали алые ленточки - весточки с фронта с теплыми словами и горячими приветами с передовой. Они предназначены для возложения к мемориалам павшим воинам в разных странах.
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Вчера, 19:30
Первой страной, где прошло возложение, стал Кипр. Венок в форме красной звезды от Координационного совета российских соотечественников Кипра с лентами, подписанными российскими бойцами, возложили у мемориала павшим героям Второй мировой войны в Ларнаке. Послания также отправились в Польшу, Южную Осетию, Киргизию, Монголию, Узбекистан и другие страны.
Передача лент стала ответом российских военных на новогоднюю акцию Россотрудничества "Мы с вами", когда россияне и граждане более 20 стран, в том числе недружественных, передали новогодние подарки российским солдатам в зону спецоперации. Тогда в акции приняли участие соотечественники и граждане Кубы, Перу, Панамы, Мексики, Индии, Эфиопии, Гватемалы, Италии, Испании, Кипра, Турции, Польши, Китая, Чили, Колумбии, Таиланда и других стран.
Содействие в передаче лент оказал советник главы ДНР Ян Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКипрПольшаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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