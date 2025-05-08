https://ria.ru/20250508/poslaniya-2015869110.html

Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом

Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом - РИА Новости, 08.05.2025

Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом

Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом и иностранцам ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:39:00+03:00

2025-05-08T20:39:00+03:00

2025-05-08T20:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

кипр

польша

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские военные отправили послания соотечественникам за рубежом и иностранцам ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. Частью композиции стали алые ленточки - весточки с фронта с теплыми словами и горячими приветами с передовой. Они предназначены для возложения к мемориалам павшим воинам в разных странах. Первой страной, где прошло возложение, стал Кипр. Венок в форме красной звезды от Координационного совета российских соотечественников Кипра с лентами, подписанными российскими бойцами, возложили у мемориала павшим героям Второй мировой войны в Ларнаке. Послания также отправились в Польшу, Южную Осетию, Киргизию, Монголию, Узбекистан и другие страны. Передача лент стала ответом российских военных на новогоднюю акцию Россотрудничества "Мы с вами", когда россияне и граждане более 20 стран, в том числе недружественных, передали новогодние подарки российским солдатам в зону спецоперации. Тогда в акции приняли участие соотечественники и граждане Кубы, Перу, Панамы, Мексики, Индии, Эфиопии, Гватемалы, Италии, Испании, Кипра, Турции, Польши, Китая, Чили, Колумбии, Таиланда и других стран. Содействие в передаче лент оказал советник главы ДНР Ян Гагин.

https://ria.ru/20250508/pobeda-2015855492.html

https://ria.ru/20250508/svo-2015832322.html

кипр

польша

россия

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в мире, кипр, польша, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, вооруженные силы рф