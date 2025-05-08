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ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на 95 миллиардов евро - РИА Новости, 08.05.2025
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17:40 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/poshliny-2015830207.html
ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на 95 миллиардов евро
ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на 95 миллиардов евро - РИА Новости, 08.05.2025
ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на 95 миллиардов евро
Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:40:00+03:00
2025-05-08T17:40:00+03:00
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китай
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро, говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в четверг. "Еврокомиссия начала публичные консультации по товарам, которые могут стать предметом контрмер со стороны ЕС, если переговоры между ЕС и США не приведут к взаимовыгодному результату и отмене американских пошлин. Обсуждаемый список затрагивает товары из США на сумму в 95 миллиардов евро. Он охватывает широкий список промышленных и сельхозтоваров", - говорится в документе. Также сообщается, что ЕС намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен официальный запрос на проведение соответствующих консультаций. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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цены на нефть, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на 95 миллиардов евро

ЕК: ЕС может ввести пошлины на импорт товаров из США на сумму 95 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро, говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в четверг.
«
"Еврокомиссия начала публичные консультации по товарам, которые могут стать предметом контрмер со стороны ЕС, если переговоры между ЕС и США не приведут к взаимовыгодному результату и отмене американских пошлин. Обсуждаемый список затрагивает товары из США на сумму в 95 миллиардов евро. Он охватывает широкий список промышленных и сельхозтоваров", - говорится в документе.
Также сообщается, что ЕС намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен официальный запрос на проведение соответствующих консультаций.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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Цены на нефтьСШАКитайДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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