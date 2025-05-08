https://ria.ru/20250508/poshliny-2015830207.html

ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на 95 миллиардов евро

ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на 95 миллиардов евро - РИА Новости, 08.05.2025

ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на 95 миллиардов евро

Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:40:00+03:00

2025-05-08T17:40:00+03:00

2025-05-08T17:40:00+03:00

цены на нефть

сша

китай

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро, говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в четверг. "Еврокомиссия начала публичные консультации по товарам, которые могут стать предметом контрмер со стороны ЕС, если переговоры между ЕС и США не приведут к взаимовыгодному результату и отмене американских пошлин. Обсуждаемый список затрагивает товары из США на сумму в 95 миллиардов евро. Он охватывает широкий список промышленных и сельхозтоваров", - говорится в документе. Также сообщается, что ЕС намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен официальный запрос на проведение соответствующих консультаций. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009674317.html

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт