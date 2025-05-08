https://ria.ru/20250508/politolog-2015715293.html

Умер политолог Джозеф Най, предложивший понятие "мягкая сила"

Умер политолог Джозеф Най, предложивший понятие "мягкая сила" - РИА Новости, 08.05.2025

Умер политолог Джозеф Най, предложивший понятие "мягкая сила"

Один из главных идеологов неолиберализма в международных отношениях, автор концепции "мягкой силы" Джозеф Най скончался в возрасте 88 лет, сообщает Школа... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T00:45:00+03:00

2025-05-08T00:45:00+03:00

2025-05-08T09:01:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

гарвардский университет

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Один из главных идеологов неолиберализма в международных отношениях, автор концепции "мягкой силы" Джозеф Най скончался в возрасте 88 лет, сообщает Школа управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете в соцсети Х."Джозеф Най, профессор Гарварда, чьи идеи о природе власти в международных отношениях оказали влияние на поколения политиков, ученых и студентов и сделали его одним из наиболее известных политических мыслителей мира, скончался в возрасте 88 лет", — говорится в публикации.В марте профессор в статье для газеты Financial Times раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, заявив, что она не способствует укреплению влияния Соединенных Штатов в мире. Политолог считал, что власть зиждется не только на военной мощи и экономическом принуждении, но ее также можно добиться с помощью привлекательности. И в долгосрочной перспективе, зачастую побеждает именно "мягкая сила", указывал Най.

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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет