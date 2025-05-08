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Умер политолог Джозеф Най, предложивший понятие "мягкая сила"
Умер политолог Джозеф Най, предложивший понятие "мягкая сила" - РИА Новости, 08.05.2025
Умер политолог Джозеф Най, предложивший понятие "мягкая сила"
Один из главных идеологов неолиберализма в международных отношениях, автор концепции "мягкой силы" Джозеф Най скончался в возрасте 88 лет, сообщает Школа... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T00:45:00+03:00
2025-05-08T00:45:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Один из главных идеологов неолиберализма в международных отношениях, автор концепции "мягкой силы" Джозеф Най скончался в возрасте 88 лет, сообщает Школа управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете в соцсети Х."Джозеф Най, профессор Гарварда, чьи идеи о природе власти в международных отношениях оказали влияние на поколения политиков, ученых и студентов и сделали его одним из наиболее известных политических мыслителей мира, скончался в возрасте 88 лет", — говорится в публикации.В марте профессор в статье для газеты Financial Times раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, заявив, что она не способствует укреплению влияния Соединенных Штатов в мире. Политолог считал, что власть зиждется не только на военной мощи и экономическом принуждении, но ее также можно добиться с помощью привлекательности. И в долгосрочной перспективе, зачастую побеждает именно "мягкая сила", указывал Най.
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РИА Новости
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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
Умер политолог Джозеф Най, предложивший понятие "мягкая сила"
Предложивший понятие "мягкая сила" политолог Джозеф Най умер в возрасте 88 лет
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Один из главных идеологов неолиберализма в международных отношениях, автор концепции "мягкой силы" Джозеф Най скончался в возрасте 88 лет, сообщает Школа управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете в соцсети Х.
"Джозеф Най, профессор Гарварда, чьи идеи о природе власти в международных отношениях оказали влияние на поколения политиков, ученых и студентов и сделали его одним из наиболее известных политических мыслителей мира, скончался в возрасте 88 лет", — говорится в публикации.
В марте профессор в статье для газеты Financial Times раскритиковал политику президента США Дональда Трампа
, заявив, что она не способствует укреплению влияния Соединенных Штатов в мире.
Политолог считал, что власть зиждется не только на военной мощи и экономическом принуждении, но ее также можно добиться с помощью привлекательности. И в долгосрочной перспективе, зачастую побеждает именно "мягкая сила", указывал Най.