https://ria.ru/20250508/politico-2015735474.html
"Как и остальные страны НАТО". В Европе сделали дерзкое заявление о России
"Как и остальные страны НАТО". В Европе сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 08.05.2025
"Как и остальные страны НАТО". В Европе сделали дерзкое заявление о России
Нидерланды готовятся к возможной войне с Россией, пишет Politico со ссылкой на директора голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирала... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:01:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Нидерланды готовятся к возможной войне с Россией, пишет Politico со ссылкой на директора голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирала Питера Ризника."Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет", — рассказал Ризник изданию.По его мнению, после окончания конфликта на Украине Россия сможет быстро перевооружиться и якобы начать готовиться к новым боевым действиям.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250507/mery-2015617262.html
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Россия, Москва, Politico, НАТО, Нидерланды, В мире
"Как и остальные страны НАТО". В Европе сделали дерзкое заявление о России
Politico: Нидерланды готовятся к вооруженному конфликту с Россией